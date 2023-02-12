德國女遠嫁台灣！努力學中文和公婆溝通 卻因這1事忍痛離婚了

一個有創意、有梗的創意標語總是能吸引民眾注意，有網友在台鐵車站牆上看到一句「船到橋頭至楠梓」的標語，因為唸起來和原本的「船到橋頭自然直」發音非常相近，成功創造了不少話題。他拍下照片上傳臉書，也引起許多鄉民發揮創意留言。

2023-02-10 17:16