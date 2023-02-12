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台南平日2500起跳！他批台灣住宿憑什麼貴 內行人曝1原因

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示台南平常日的住宿，一晚就要2500元起跳，圖為台南安平老街。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO表示台南平常日的住宿，一晚就要2500元起跳，圖為台南安平老街。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人選擇出國玩，而國旅住宿價格也頻頻引起爭議。日前一名網友在網路上發文，表示台南平日一晚住宿就要2500元，無法接受地直言，「台灣住宿何德何能賣這麼高價？」而貼文曝光後也掀起討論，有內行人指出「因為有人會買單」。

日前一名網友在PTT上以「台灣住宿憑什麼這麼貴？」為題發文，原PO透露最近要和老婆回南部，打算在台南住兩天，也因為覺得旅館只是睡覺的地方，所以只想找個便宜的住。沒想到，原PO發現平常日一晚都要2500元起跳，因此驚訝直呼，「台灣旅遊服務沒人家好、風景又不如人，難怪大家都一窩蜂往國外跑，請問台灣住宿何德何能可以賣到這麼高價啊？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「寧願用同樣的錢出國玩」、「我上次去日本鬼怒川泡溫泉，一泊二食吃到飽也沒收這麼多錢，5000日幣出頭就打死了」、「住富士山旁河口湖，溫泉旅館都比台灣一大堆便宜，還包兩餐」、「過年去曼谷五天都住五星飯店，機加酒2萬2」。

還有網友提到，「因為有人會買單，就這樣了」、「市場寵出來的啊」、「因為還是有人訂」、「露營也漲價了」、「只剩青年旅館一晚1000以下」、「台灣住宿真心貴」、「真的是一堆爛住宿還賣超貴，重點是也沒幾星級」、「超級無敵貴啊，主要是好的住宿貴，爛的住宿也很貴」。

不過，也有人提出不同想法，「一晚2500哪裡貴，你還停留在十年前嗎？」、「一晚2500都覺得貴，那你可能不要出門比較好」、「我覺得一晚2500起跳很便宜」、「2500正常吧」、「覺得貴是你的問題吧」、「2500很便宜啊，一堆垃圾民宿一個晚上都4000起跳」。

住宿 PTT 民宿 漲價 台南

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