吵到不行！他曝室友「激戰3天3夜」超崩潰 網看傻：原來是真的

女星隋棠遭樓下住戶指控製造噪音擾鄰，事件延燒引發各界熱議，也勾起許多人被惡鄰騷擾的經驗。對此，毒物專家招名威PO文分享，自己以前在美國念書時，遭隔壁室友「夜夜笙歌」吵鬧的經歷，貼文掀起網友熱議。

招名威近日在臉書發文表示，最近大家都在爆料鄰居的內幕，他也分享自己過往在美國念書時，隔壁室友夜夜笙歌打砲的故事，最後鬧到全寢都跑去舍監那告狀，甚至還在他的房門口貼警告。

招名威回憶，當時隔壁室友每天都會帶女生回宿舍，吵得大家不得安寧，只好去向舍監告狀，還在房門口貼了警告的紙條，「持續了3天3夜，他開門了，總算告一段落」。

文章曝光後，引來熱烈討論，網友紛紛留言「住校生最多荒誕的趣事」、「年輕真好」、「原來大戰三天三夜是真的」、「之前在國外念書時，也是某鄰近宿舍房內不知道發生啥事情，結果過好一陣子後，走出來三個人」、「我也不會告訴隔壁，每天都在我唸書的時候，書桌那面牆可以聽到隔壁在熱戰，然後去廁所還會看到男女主角」。