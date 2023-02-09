快訊

快來對獎！5.1億威力彩獎號出爐 對中7碼直接退休

台中銀董事、彰銀前總經理林維樑突發急病過世 享壽78歲

被台銀襄理包養4年拿近千萬 酒店妹僅被追徵40萬原因曝光

吵到不行！他曝室友「激戰3天3夜」超崩潰 網看傻：原來是真的

聯合新聞網／ 綜合報導
招名威近日發文分享自己過往在美國念書時，隔壁室友夜夜笙歌打砲的故事。圖／ingimage
招名威近日發文分享自己過往在美國念書時，隔壁室友夜夜笙歌打砲的故事。圖／ingimage

女星隋棠遭樓下住戶指控製造噪音擾鄰，事件延燒引發各界熱議，也勾起許多人被惡鄰騷擾的經驗。對此，毒物專家招名威PO文分享，自己以前在美國念書時，遭隔壁室友「夜夜笙歌」吵鬧的經歷，貼文掀起網友熱議。

招名威近日在臉書發文表示，最近大家都在爆料鄰居的內幕，他也分享自己過往在美國念書時，隔壁室友夜夜笙歌打砲的故事，最後鬧到全寢都跑去舍監那告狀，甚至還在他的房門口貼警告。

招名威回憶，當時隔壁室友每天都會帶女生回宿舍，吵得大家不得安寧，只好去向舍監告狀，還在房門口貼了警告的紙條，「持續了3天3夜，他開門了，總算告一段落」。

文章曝光後，引來熱烈討論，網友紛紛留言「住校生最多荒誕的趣事」、「年輕真好」、「原來大戰三天三夜是真的」、「之前在國外念書時，也是某鄰近宿舍房內不知道發生啥事情，結果過好一陣子後，走出來三個人」、「我也不會告訴隔壁，每天都在我唸書的時候，書桌那面牆可以聽到隔壁在熱戰，然後去廁所還會看到男女主角」。

室友 美國 宿舍 招名威 隋棠

延伸閱讀

原本要去美國！正妹「從沒聽過台灣」 遇1事大讚：來台感到驕傲

網質疑隋棠「去花蓮不在家」 說謊？翻她當天行程：晚上還在台北

隋棠事件換林志玲會如何？網揭「1關鍵」結局大不同

隋棠遭控惡鄰　唐綺陽看完命盤不妙：荒謬對立恐持續4個月

相關新聞

吵到不行！他曝室友「激戰3天3夜」超崩潰 網看傻：原來是真的

女星隋棠遭樓下住戶指控製造噪音擾鄰，事件延燒引發各界熱議，也勾起許多人被惡鄰騷擾的經驗。對此，毒物專家招名威PO文分享，自己以前在美國念書時，遭隔壁室友「夜...

年終獎金包養妹子！工程師排除萬難見面 卻是「姨母級」

一位單身工程師苦於職場認識不到女性對象，聽到同事透過包養網結交異性，令他期待不已。孰料，好不容易找到願意赴約的年輕女子，來了個「姨母級」長輩...

男星籲捐贈土敘「衣服要新的」引質疑 網掀討論反讚：合情合理

土耳其、敘利亞邊境近日發生規模7.8強震，目前已造成至少1萬5000人罹難，當地亟需各國伸出援手。來自土耳其的藝人吳鳳在臉書分享物資捐贈資訊，其中他提到「衣服一定要新的」在PTT引起討論，網友則指出這點要求合情合理：「不這樣說，保證收到一堆垃圾」。

樓上「叩叩聲」吵半年！醫崩潰扮柯南：凶手竟在地下停車場

女星隋棠一家人遭樓下鄰居指控噪音擾鄰，掀起熱議，小兒科醫師陳木榮分享自身經驗反向思考，有時以為鄰居吵，其實是誤會，「樓上發出來的聲音，不見得是樓上製造的」。

「煩死了，好想離職」超強發文動機被讚爆！臉書最新社群梗引爆跟風潮

「煩死了，好想離職」！電影發行商《甲上娛樂》7日上午在臉書粉絲專頁發布貼文寫下了這句話，讓不少網友嚇一跳，以為是小編忘記切換帳號發文，替他捏了一把冷汗，沒想到這其實只是宣傳新電影的宣傳手法。 「

日本妹YT流量差乾脆「全裸」彈吉他 觀看次數曝光網毒舌：臉太殘念

要吸引觀眾的眼球，「賣肉」一定有用嗎？近日一名日本音樂YouTuber因「全裸吉他練習」影片引發關注，但悲劇的是，網友關注他的原因並不是影片讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，而是即使他「脫了」，影片點閱率還是不見起色，日本網友就毒舌評論他顏值太低：「不是脫了就會紅」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦