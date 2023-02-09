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年終獎金包養妹子！工程師排除萬難見面 卻是「姨母級」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位單身工程師透過包養網結交異性，好不容易找到願意赴約的年輕女子，來了「姨母級」長輩。 圖／取自Dcard
一位單身工程師透過包養網結交異性，好不容易找到願意赴約的年輕女子，來了「姨母級」長輩。 圖／取自Dcard

一位單身工程師苦於職場認識不到女性對象，聽到同事透過包養網結交異性，令他滿心期待，年終獎金一到帳就上網尋覓對象。孰料，好不容易找到願意赴約的年輕女子，來了「姨母級」長輩，工程師被氣到向網站客訴。

該工程師於Dcard心情版發文，自介是理工、資工相關科系出身，「我們系除了像我這種比較不會跟女生講話的人，還是有少數的渣男很受女生喜歡，所以我想根本就跟科系無關」，加上交友軟體配對到對象都只小聊就斷聯，根本無從接觸異性。

由於工作環境與人對話的時間少，和女生互動更少，工程師身邊同事也有一樣困擾在討論包養網，他琢磨幾天，領到年終便衝動約了女生約春節期間走春，不料，沒有女生能赴約，「都願意花錢了還是沒人願意……？」，只有一個比較有機會的女生太忙，拖到開工後才說上個周六可以約會，讓他排除萬難也要見面。

碰面當天，女方突然說她跟朋友的行程卡到約會時間，問朋友能否一起來，「一次跟兩個女生這種事，我真的可遇不可求」，因為不用付她朋友的費用，工程師就答應了，沒想到，來了兩位跟網站上完全不一樣的人，「姨母級的盜了年輕素人女生放在網站…我居然被這種雜技騙出來」，並附上照片抱怨「就是這兩個姨婆」。

工程師當場拿了2000元的交通費給二位長輩，「我就說身體不舒服我想回家了，根本笑不出來想到就覺得噁心」，開始懷疑自己同事為何能開心，根本花錢受罪，更批「這東西真的約的到好女生嗎？愛錢也沒關係但至少誠實吧」，火速客訴請網站加強審核。

網友紛紛表示，「幹嘛還給錢，這擺明就是詐騙」、「太勸世了」，還有人打趣說「這照片看起來比較像她要包養你」、「約的是女兒，來的是媽媽」，甚至有人遇過包養網的對象會要求吃指定餐廳，一直蹭飯、拍照打卡。不過，也有人質疑原PO的真實性「為什麼要連背景都碼？怕被搜圖嗎」。

包養 單身 Dcard

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