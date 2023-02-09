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人妻洗「白吊嘎」忘了分類！染色成果驚豔 網讚：技術真好

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為洗衣機示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為洗衣機示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

洗衣服時通常會將深色與淺色衣服分開洗，避免淺色衣物被染色，一位人妻近日分享洗衣時忘記將深、淺色衣物分開，將老公的「白色背心」染成其他顏色，意外的成果讓網友看到後紛紛誇讚「染得好均勻！」

一名人妻在臉書社團《爆廢公社公開版》貼文，提到老公在曬衣服時，突然問她某件粉紅色背心是誰的？她一看也感到疑惑「咦...誰的？我也不知道」，再往旁邊的白色T恤看，發現T恤竟然也變成粉紅色，這時才驚覺罪魁禍首是自己的一件「紅色長褲」，將這兩件衣服染成粉色。原Po老公聽到後馬上向她表示「你要賠我150元吊嘎費」，令她哭笑不得。

一位人妻洗衣時忘記將深、淺色衣物分開，將老公的「白色背心」染成粉色。圖擷自《爆廢公社公開版》
一位人妻洗衣時忘記將深、淺色衣物分開，將老公的「白色背心」染成粉色。圖擷自《爆廢公社公開版》

貼文一出，立刻引起網友留言「染得很均勻耶，而且好像更好看了」、「技術真的好」、「瞬間變情侶裝！」、「跟老公說這是我特地去做的情人節手作內衣組」、「恭喜老公獲得一件新內衣」、「不說是染的，還以為是買回來的」、「意外好看」、「渾然天成耶」。

爆廢公社

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