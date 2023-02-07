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郵局寄包裹老實交代「有這張紙」被加收錢 網驚：長知識了

聯合新聞網／ 綜合報導
中華郵政。圖／聯合報系資料照
中華郵政。圖／聯合報系資料照

郵局寄一般包裹，通常是由重量或包裝紙箱大小來計費，不過，有一女子寄件時，老實寫出內容物除了雜物，還有信紙，被依規定額外收費8元，讓她想越不對勁。

該女子於Dcard發文，她至郵局寄包裹，物品是朋友的生日禮物，還有兩張寫滿字的信紙，在內容物一欄就寫雜物、信紙，「現在想想自己幹嘛寫信紙」，櫃檯伯伯就表示，「你這樣寄件會很貴喔，因為要用信的價格寄」。

後來現場拆開，伯伯看內容物說，「有信那要加收信的8元喔」，女子雖然很困惑但還是只能說好，但離開郵局後越想越不對勁，「雖然8元不多，但心情整個被破壞……下次知道要分開寄了」。

其他人笑說「我以為結論應該是『下次知道不用說裡面有信了』」，還有人說「感謝原po用8元幫助大家長知識」、「日本也是這樣」，有經驗的網友則解釋「因為信是法定郵物，所以會加錢」、「我一般會叫客人把內容物更改，因為郵局奧客很多會跟你爭論」。

郵局 Dcard

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