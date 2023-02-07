1000元掉了趕快撿！台南果菜市場提醒標示「超懂人性」 網狂讚：高招

走在路上看到千元鈔散落一地到底要不要撿？有民眾前往台南新化果菜市場，意外發現地上散落4張千元大鈔沒被撿走，仔細一瞧才注意到鈔票旁4個字「小心階梯」，超懂人性的提醒方式讓網友大讚「高明」。

原PO日前在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見畫有黃色斜線的地上散落幾張「千元鈔票」，散發著「快撿我」的氣息。不過靠近一看，會發現鈔票被透明膠帶緊黏在地上，藉此指出鈔票旁的大字「小、心、階、梯」，原PO笑稱「我剛剛差點也過去撿了」。

創意提醒吸引網友討論，稱讚貼鈔票的人「有才」、「高招」、「真懂人性啊」、「只有錢才會看地上的概念」、「比起字還更能引起注意」、「引起注意的最佳方法」、「笑死，有錢一定往地上看」、「我覺得一定沒人看到階梯」、「欸這種宣傳方式可以學欸，好實用的感覺」，也有網友指出，拍攝地在台南的新化果菜市場。

不過有人認為這樣做可能會造成反效果，理想狀態是看到鈔票低頭後，發現警示標語，接著安全跨過台階，然而現實卻是為鈔票低頭後，發現不能撿，暗罵一聲後被絆倒。「結果只看到錢，沒看到小心階梯，然後跌倒了」、「只看到錢，沒看到落差……還是絆倒」、「然後為了撿錢被台階絆倒」、「我想知道看到了想撿錢，又跌倒才發現是假鈔的人是什麼表情」。

內行人也分享過去利用「見錢眼開」的人性來打廣告的成功案例，「記得在以前吉屋招租或招工還要貼公佈欄，下面寫上電話剪成流蘇讓人方便撕取的年代，因為一堆紙條都無法凸顯自己貼的紙條，後來我就在上面貼在文具店買的新台幣玩具鈔，果然大家都見錢眼開，紙條下面的電話流蘇很快就被撕完了」。