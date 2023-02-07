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「媽媽怕你餓」！他下班回家打開冰箱超崩潰 網傳授應對絕招

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自家的「媽媽牌冰箱」。圖擷自《爆怨公社》
一名網友分享自家的「媽媽牌冰箱」。圖擷自《爆怨公社》

家中的冰箱是什麼模樣？一名網友分享自家的「媽媽牌冰箱」，冰箱門內的冷藏及冷凍庫塞滿一包包用塑膠袋裝的食材，讓他心累崩潰直呼回家看到整個人都疲勞起來，貼文也引起許多人共鳴，像是看到自己家裡的冰箱。

網友在臉書社團爆怨公社》發文，貼出一張冰箱照，可以看到裡面堆滿一袋袋的食物，還有各種醬料和罐頭，幾乎沒有空隙，原PO無奈表示「回家看到這冰箱，整個人都疲勞了起來，我親愛的老母…」。

文章曝光後，網友紛紛留言「媽媽怕你餓」、「還以為看到我家的冰箱」、「塞成這樣東西找得到嗎」、「這種冰箱沒事不會想去開」、「囤積症太恐怖了」、「我家兩台冰箱而且都比你家的大，也是被我媽媽塞得滿滿的」、「說不定我家冰箱還有2-3年前的肉粽」、「我媽被我罵過好多次，冰一堆，無法結冰又耗電」、「如果某一包被丟了還會被問」、「我革命了15年，我們家的冰箱才改善，您加油吧！」、「明明東西夠還是一直買回來塞，真的很累很無奈」。

也有不少人認為「這冰到壞掉反而更是一種浪費，吃了也不健康」、「一堆都會放到過期的」、「可以考慮冷凍貨櫃」、「要是我會拔掉電源」、「我家有3台冰箱，給你參考」、「可以幫媽媽清或再買台冰箱」。

冰箱 爆怨公社

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