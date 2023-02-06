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科技男年薪130萬但養妻小後存嘸錢 過來人指1噴錢點：很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人每個月都要繳數萬元房貸。 示意圖／聯合報系資料照片
許多人每個月都要繳數萬元房貸。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著物價持續提高，越來越多人發現薪水不夠用，尤其成家後的負擔又更重。一名網友在網路上發文，表示哥哥的年薪大約130萬，除了要養一妻一子，每個月還要繳房貸，因此根本存不到錢，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（5）日一名網友在PTT上以「年薪130萬，養一妻一子幾乎月光，正常嗎？」為題發文，原PO提到哥哥是科技業雜工，年薪大約130萬，老婆在家當家庭主婦，同時有個五歲大的小孩，一家三口全靠哥哥養。

此外，原PO透露哥哥在台中有一間公寓，目前還在繳貸款，車子則是開岳父給的，但每個月幾乎都呈現月光，沒辦法存到錢，「出社會八年到現在，目前存款還沒破百萬，這樣正常嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友都建議老婆可以去上班，「叫老婆也出去工作啊」、「小孩上小學之後，老婆可以去打工或經營副業」、「老婆去工作，家庭收入就200萬了吧」、「像我兩個小孩托嬰就噴四萬一個月，老婆工作剛好打平，再多一個就不划算了」、「孩子五歲，老婆可以去工作了吧…」。

也有網友持不同看法，「老婆如果去工作，也要算算額外開銷，看整體划算不划算」、「女生在家帶小孩也有產值啊，不然你要請褓姆嗎？一個月要花三萬多，人家出去上班搞不好也領三、四萬，沒有比較厲害」、「帶小孩也是工作，我是直接給老婆薪水」、「小孩沒人顧，那老婆幫忙顧也算工作吧」。

多數網友都提到房貸的負擔，「正常，要養房養車養妻小」、「繳房貸也是強迫儲蓄啊」、「正常吧，房貸就幾萬了」、「有房貸正常，台灣房貸負擔就是這麼沉重」、「不意外啊，很多人房貸一個月就數萬塊去了」、「沒有房貸就可以存到錢，重點在房貸」、「房貸算投資吧！還有一些保險費，我是覺得很正常」。

薪水 開銷 PTT

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