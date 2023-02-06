他PO台中「雙主菜便當」90元 網暴動：哪裡可買？
現在萬物齊漲，尤其小吃店、手搖店紛紛漲價5-10元，因此要吃到銅板美食不容易，不過日前有網友分享，他在台中市區吃到的「雙主菜便當」，價格只要90元，照片一貼出，馬上讓許多人敲碗狂問「店家在哪？」
一名網友在PTT發文指出，他今天在台中市區吃午餐，買了雙主菜便當90元，問大家「這樣算盤子嗎？這在台北要賣多少錢？」只見照片中一隻炸雞腿與炸雞排，旁邊還有4格菜色，包含滿滿的番茄炒蛋、絲瓜、兩樣青菜，還不用百元鈔票，震驚許多網友。
有網友馬上回應「太便宜了，台北至少要120元」、「連在南部都不會只有90元」、「雖然炸得不漂亮，但價格很漂亮」、「這是哪一間？CP值太高了，一定很多人」、「便宜到爆炸，在哪裡買到報一下」、「台北至少120元，你這便當是大份量的吧，有4格菜」、「鄉下就是便宜，台北就算120元也買不到」、「這兩樣（主菜）只要90元？在台北至少要160元，你這便當連副菜都有4格，還有蛋類，真的是佛心」、「這到底在哪？台中市西區找不到這種價錢的啊」、「這價格很可以，來彰化開分店，我要買爆」、「快說是哪一間拉，超便宜的」。
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