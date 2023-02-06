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小2女童獻策破解「迴轉壽司惡搞」 媽媽卻糗了：其實有這種餐廳…

聯合新聞網／ 綜合報導
一位小學女童認為只要用人送餐的方式，就能杜絕壽司惡搞事件，媽媽才告訴她確實有這樣的壽司餐廳。圖片來源／ingimage
一位小學女童認為只要用人送餐的方式，就能杜絕壽司惡搞事件，媽媽才告訴她確實有這樣的壽司餐廳。圖片來源／ingimage

壽司郎風波越演越烈，為了避免類似的爭議發生，壽司郎官方已經決定未來將改變營業模式，可能將永遠停止「迴轉壽司」的販售形式。這起風波也讓部分網友，討論起「非迴轉」的壽司店家。而有位網友女兒相關的童言童語，意外地引起了網友迴響。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter一名媽媽網友「syulan2」近來分享一篇貼文，表示她小學2年級的女兒看到壽司郎的新聞，評論說出「如果有能讓人親自端上桌的餐廳，這種人就沒辦法惡作劇了」。

結果媽媽告訴她「有這種壽司店喔」時，讓女兒非常吃驚。媽媽也對此感到抱歉，表示總有一天除了廉價的迴轉壽司以外，會帶女兒去其他的壽司餐廳，讓她品嚐其他不同種類的壽司，撇除壽司就等於是「迴轉壽司」一樣的印象。

網友們也紛紛回應「確實不迴轉的壽司就比較安全了」、「只能好好賺錢去好的壽司餐廳了」、「吃了不迴轉的壽司，荷包也回不去了」、「其實也有不貴又用點的壽司店在啦」、「迴轉壽司滿適合帶小孩去的，畢竟還有很多甜點品項」、「趁機教育一下壽司200年的歷史」、「其實你女兒很聰明耶」。

壽司郎 餐廳 日本

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