小2女童獻策破解「迴轉壽司惡搞」 媽媽卻糗了：其實有這種餐廳…
壽司郎風波越演越烈，為了避免類似的爭議發生，壽司郎官方已經決定未來將改變營業模式，可能將永遠停止「迴轉壽司」的販售形式。這起風波也讓部分網友，討論起「非迴轉」的壽司店家。而有位網友女兒相關的童言童語，意外地引起了網友迴響。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter一名媽媽網友「syulan2」近來分享一篇貼文，表示她小學2年級的女兒看到壽司郎的新聞，評論說出「如果有能讓人親自端上桌的餐廳，這種人就沒辦法惡作劇了」。
結果媽媽告訴她「有這種壽司店喔」時，讓女兒非常吃驚。媽媽也對此感到抱歉，表示總有一天除了廉價的迴轉壽司以外，會帶女兒去其他的壽司餐廳，讓她品嚐其他不同種類的壽司，撇除壽司就等於是「迴轉壽司」一樣的印象。
回転寿司のニュースを見た小2娘「こういう人がイタズラできないように、お寿司をお店の人が持ってきてくれるお寿司のレストランがあればいいのに」— 星井サキコ:De (@syulan2) February 1, 2023
わたし「ある」
娘「！？」
わたし「あるんだよ……すまねぇな……😭」
網友們也紛紛回應「確實不迴轉的壽司就比較安全了」、「只能好好賺錢去好的壽司餐廳了」、「吃了不迴轉的壽司，荷包也回不去了」、「其實也有不貴又用點的壽司店在啦」、「迴轉壽司滿適合帶小孩去的，畢竟還有很多甜點品項」、「趁機教育一下壽司200年的歷史」、「其實你女兒很聰明耶」。
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