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女大生搭高鐵見「這1幕」驚呆了 網一看全跪：還以為在日本

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵快速又便利，成為許多人移動方式的首選。 圖／聯合報系資料照片
高鐵快速又便利，成為許多人移動方式的首選。 圖／聯合報系資料照片

台灣大眾交通運輸眾多，其中高鐵就因快速又便利，成為許多人移動方式的首選。就有一名女網友PO文表示，近日搭高鐵時，發現終點站要整理車廂的高鐵員工都將手背在後面，因此好奇詢問「是訓練嗎？還是單純那樣放很舒服？」掀起網友熱議。

該名女網友在《Dcard發文表示，日前她搭高鐵時，觀察到終點站準備要整理車廂的高鐵員工，幾乎都將手放在背後，讓原PO不禁疑惑「是訓練嗎？還是單純那樣放很舒服？」

貼文一出，引發大批網友熱烈討論，紛紛回應「訓練的，有規定站姿」、「我寒假打工當過高鐵清潔員，站姿是規定喔」、「他們等車都會有一定的標準禮儀與姿勢」、「我也發現整理車廂的員工秩序都超好，也站得很挺」、「我覺得高鐵的清潔員工素質高到以為在日本」。

此外，還有網友提到，「反正是台鐵看不到的景象，最近兩次搭台鐵的體驗真的差，高鐵整體給的感覺就是舒服一大截」、「我覺得他們素質都很高，而且我會在左營站下車，他們都會說謝謝搭乘，他們辛苦了」、「他們整理完車廂要讓我們上車時，還會在車門前鞠躬才下車，有時候剛好排在第一個就感覺非常不好意思」。

有女網友觀察到終點站要整理車廂的高鐵員工都將手放在背後。 圖／翻攝自Dcard
有女網友觀察到終點站要整理車廂的高鐵員工都將手放在背後。 圖／翻攝自Dcard

高鐵 車廂 台鐵 日本 Dcard

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