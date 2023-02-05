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澎湖小巷美食！他不解招牌「這字」為何連錯3次 內行人曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
有內行人認為老闆成功使用「錯字行銷」。圖擷自路上觀察學院
有內行人認為老闆成功使用「錯字行銷」。圖擷自路上觀察學院

台灣的美食相當多，有些在地店家還會隱藏在巷弄內，假設沒有清楚的指引牌，恐怕外地人還找不到。一名網友在臉書上發文，分享澎湖一間麵店的特殊招牌，發現老闆同個字寫錯三次，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人指出「這是非常狠的行銷方式！」

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，這間排骨麵店隱身在澎湖巷弄內，而老闆為了讓客人明確找到店面方向，因此特地在轉彎處和房子外牆用紅字寫下「排骨麵」。不過，仔細一看會發現老闆寫的字有些奇怪，原PO也在貼文中開玩笑表示，「『麵』這個字真的很難寫，老闆寫錯了三次，而且錯的地方都不一樣！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「排字也錯」、「這家在澎湖超級隱密又好吃」、「錯到離譜，我懷疑老闆不是台灣人」、「看完害我差點忘記麵怎麼寫」、「果然當年的最後一名都去當老闆了」、「他的排骨麵骨頭應該很多，因為多了兩根（排）」、「打字習慣了，現在寫幾個字都要拿手機打注音輸入看一下」。

也有內行人指出，「錯字行銷，不然怎麼吸引你們的眼球」、「故意的！已成功吸引到你注意，有去看看的衝動沒？」、「但是你卻看懂？行銷成功了」、「感覺非常狠的行銷方式」、「所以他有了免費曝光的機會」、「老闆這招很厲害，你會很容易記住這間麵館，如果餐點也還不錯，那下次去到那邊，幾乎就會再次進去」。

澎湖

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