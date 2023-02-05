「AAA～你是我的寶貝！」十大抖音流行熱門夯曲 超魔性旋律單曲循環一整天

你一定有聽過的那些抖音歌

你也有遇過那種明明不知道歌名，但神奇的就是不知道在哪裡聽過這個旋律的情況過嗎？魔性的旋律搭配洗腦的歌詞，讓抖音歌快速崛起，不論是逛街或是在家刷影片，都會聽到這些熱門歌曲。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「2022抖音熱門歌曲」，一起來看看你聽過哪些吧！

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No.10 張齊山DanieL -單人券

張齊山的「單人券」不同與其他幾首充滿甜甜戀愛感的歌曲，反而講述了一個人時的孤獨生活，但儘管現在過著反覆重播的生活，還是要期待那天的到來，就像歌詞所說的「我會一直等，等故事發生。」一起等待那天和對的人相遇、相愛。

代入感極強的歌詞也讓許多人感同身受，「歌詞寫的超好」、「寫歌的人真的用了心，唱的人也用了情」、「我也會一直等，等到那一天」、「聽完這首歌，對那天的到來充滿期待」、「我也在等那個人出現」、「在快餐時代，等那個屬於我的人」。

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No.9 Jay Park-想到你

「一杯兩杯想到你～無論何時想到你～」由南韓歌手Jay Park、pH-1和李大奔一起演唱，除了洗腦旋律和副歌的歌詞讓人難以忘記之外，Jay Park唱中文歌時的獨特口音和舞蹈也讓這首歌快速爆紅，歌詞更是讓許多少女們充滿粉紅泡泡，讓少女們大喊「怎麼會有這種又痞又帥的歌拉」。

洗腦的歌詞讓人聽過後就會無意間就開始「一杯兩杯想到你」，「辦公室有人播過後，整天都在一杯兩杯」、「整個超洗腦救命！」、「歌本身就很好聽，搭配舞蹈真的紅的很值得」、「認真在好聽的抖音歌」、「聽了就想跟著一起跳舞」。

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No.8 盛哲-在你的身邊

對這個歌名感到陌生嗎？，但當副歌一下「我以為我忘了想念～」，你就會想起自己好像曾經在哪裡聽過這首歌，「在你的身邊」由盛哲自己完成詞曲和製作，好聽的旋律配上溫暖的聲線，雖然歌詞有些哀傷，但整首歌卻充滿釋懷和期待。

這首歌也讓許多人感到溫暖並得到力量，「寫出我此刻的心情，思念是一種煎熬，思念一個人更是辛苦」、「一個人在國外打拼，每次聽到這首歌就挺有力量的」、「這歌曲真的很棒！聽了感覺心靈全被滋養，心情也舒心了起來」。

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No.7 王不醒-月老掉線

「月老掉線」憑著魔性的洗腦旋律加上接地氣的口吻，在播放平台上更有超過30億的播放次數，但其實該首歌是在諷刺拜金女，尤其歌詞「或許月老掉線兒，愛由財神來管」看似奇葩，其實暗示著拜金女的愛情紅線都是讓財神管的，因為拜金女們都在乎金錢。

而接地氣又魔性的口吻也成為這首歌的特色之一，「這個口音真的很難學耶」、「歌詞搭配口吻，真的好洗腦」、「1.25倍以上的速度，歌變得超好聽」、「看似很俗，但其實歌詞蠻有趣的」、「很少聽到有含義的抖音歌ＸＤ」。

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No.6 Sasablue-戀愛頻率

「戀愛頻率」為Sasablue的歌曲，整首歌讓人感受到滿滿的戀愛感，歌詞「我會一點一點想你一天一遍放在心裡」，更是完美呈現曖昧期的心動感和粉紅泡泡裡，聽著這首歌，彷彿一齣偶像劇就在眼前上演，讓人都想談戀愛了！

甜蜜的歌詞，也讓不少人想起那些曖昧期的那份悸動感，「想起那段純情的自己和愛情故事」、「曖昧期的美好，就是每天想著彼此，每天在幻想XD」、「聽了好想再談戀愛阿！懷念那份青澀的愛情」、「曖昧期真的就是整段戀愛中最美好的部分呀！」

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No.5 星野-晚風告白

由星野演唱的歌曲「晚風告白」，講述了喜歡一個人的感覺，整首歌充滿了溫暖又浪漫的氛圍。「我遇見很多人卻只想和你慢慢周旋」，在這個快餐式的戀愛年代，遇見一個讓你想共度餘生的人，或許就像晚風一樣舒適。

喜歡一個人的感覺是悸動也是緊張，「把喜歡一個人的情緒寫得好好」、「這大概就是喜歡一個人的感覺吧」、「聽到這首歌就想起她，雖然沒能在一起，還是會想到那個時候，雖然沒辦法實現，但還是感到幸福」、「甜甜的歌詞，想起了心裡那個甜甜的人」。

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No.4 LBI利比-或許

「或許」和「小城夏天」都是LBI利比的歌，但不同與充滿夏日戀愛氣息的小城夏天，「或許」反而是錯失愛情的遺憾和留戀，但人生就像火車來來去去，有些人到站就該下車。生命中或許就是多多少少都會有些遺憾或是留戀。

傷感的歌詞讓不少人感性留言，「我們很多過客，雖然不捨，但仍祝福」、「想起他還是會遺憾和留戀，但就像歌詞說的，『或許要錯過你，才是最後结局』，我想這就是最好的結局」、「就像歌詞說的，當場遊戲吧」、「遺憾，但還是要釋懷」。

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No.3 LBI利比-小城夏天

「小城夏天」由LBI利比演唱，愉快輕鬆的節奏，讓人想起最純粹而放鬆的感情，就像熱播陸劇《去有風的地方》，男女主角在純樸可愛的雲南小鎮看日出、看大海，就這樣不期而遇、怦然心動、陷入命運般的熱戀，讓人感到暖暖的夏天即將來臨！

在步調快速的現代社會，小城夏天卻讓人感受到了夏日的浪漫，「有夏天還有戀愛甜甜的感覺！絕對是屬於夏天的一首歌」、「這首歌讓人感覺像是聞到了夏天的風」、「有騎著單身迎風的感覺，好青春好陽光！」。

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No.2 1K-就忘了吧

「就忘了吧」是由網路歌手1K所發表，在就忘了吧爆紅後，1K才正式開通抖音帳號，但大家對於1K仍沒有太多資料，是位神秘的歌手。在就忘了吧走紅後，網路歌手「WiFi歪歪」也翻唱了該首歌，兩人的版本都被許多人喜愛，也在抖音和各大平台上被廣泛使用，

就忘了吧雖然經常被人說是「口水歌」，但淺白又悲傷的歌詞，讓不少人表示「聽了真的好emo」、「悲傷的時候就想聽這種悲傷的歌」、「好有畫面感，又好聽，聽到覺得無奈」，而歌詞中也加入了幾小句的閩南語，意外讓許多人覺得相當有趣，「聽到閩南語還以爲聽錯」、「那一句真的瞬間讓我仔細聽歌詞」。

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No.1 DJ小魚兒-黑桃A

「AAA你是我的寶貝～」說到2022年最火紅的抖音歌絕對非黑桃A莫屬，洗腦的旋律加上琅琅上口的歌詞，讓黑桃A在短時間內迅速竄紅，就連幼稚園的老師也開始使用黑桃A來教小朋友唱跳，成為幾乎人人都聽過的熱門歌曲，「回家小孩都在唱，真的有夠洗腦」。

但仔細看黑桃A的歌詞，其實會發現歌詞是在描寫夜店生活，歌詞中還提及「寶貝我們乾一杯，長長的腿一尺八的腰圍，此刻的我只想親吻你的嘴。」引來不少家長批評，就連許多專家也認為該類型的歌詞不應該進入校園，「這些歌詞真的是教壞小朋友」、「這種無腦的歌，居然傳到幼稚園跟國小」、「雖然小朋友不知道意思，但還是不太好」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月11日至2023年01月10日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022抖音歌曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統