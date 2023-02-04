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他拿到「6連號千元鈔」喊太爽！推測流出原因：小孩慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
男子拿到編號「CR666666VG」千元鈔票，直呼幸運。圖／爆廢公社
男子拿到編號「CR666666VG」千元鈔票，直呼幸運。圖／爆廢公社

春節期間，有不少民眾想換整本新鈔包紅包，不過卻發現裡面的特殊連號不見了，其實是被央行抽出來當競標用途，不過有網友卻幸運拿到一張「CR666666VG」的6連號千元鈔票，讓他直呼「爽爽爽爽爽爽」。

這名網友在臉書「爆廢公社」發文說道，每天看錢，終於看到你了，得之不易啊，收藏版圖中，終於有六連號了，「爽爽爽爽爽爽」，照片中的千元鈔票編號為「CR666666VG」。

不少人也驚喜留言，「怎會流出，一般新鈔特殊號碼，銀行都會先挑出來」、「銀行忘記抽起來流出，真的好運，價值6000起跳」、「這很難出現，一般都是在出廠時被拿走」、「台銀的漏網之魚」、「有在搜集的這張貴囉」、「如果會處理，把折痕消除會真得值錢」。

但也有人認為，「好可惜有摺痕，不過自己喜歡就好」、「這張完全沒有價值收藏」、「可惜品相太差」、「沒有折到就完美了，可以裱框」，原po認為流出的原因可能是家裡大人去銀行標到，結果小孩不知道偷偷拿出來買東西，就剛好被他幸運碰到。

鈔票 新台幣

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