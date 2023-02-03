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電扶梯踏階變樓梯！眾人笑「類手扶梯」 內行揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
電扶梯示意圖。 圖／ingimage
電扶梯示意圖。 圖／ingimage

在許多公共場所例如捷運站、百貨公司等地方，都設有電扶梯，方便民眾搭乘上下樓，但你是否有看過「偽電扶梯」？一名網友在臉書PO出一張照片，只見原本應該是電扶梯的踏階全都變成了樓梯，讓不少人看了嘖嘖稱奇。

從原PO在「路上觀察學院」貼出的照片看到，兩道樓梯的左右兩側都裝設電扶梯的扶手，但底下卻不是電扶梯的踏階，當中還有民眾一階一階地走下樓，靜態的照片若不仔細看還真看不出端倪。原PO在留言處透露這個地方是在桃園某一家餐廳裡，因為太過特別也讓他搞笑地說「當你想裝電扶梯，但經費不足」。

照片引起眾人討論，「這樣就不會有那種跟你說『左邊不能站，要空出來給人走』的莫名人士了」、「怎麼感覺會有滑手機沒注意看的人，站在第一階想說怎麼沒有往上」、「階梯沒動，但扶手有在動」、「類手扶梯」、「很健康的手扶梯」、「中間改成溜滑梯，又是一個景點」。

有熟知內情的人透露「以前是電扶梯，只是聽說壞了不想維護，加上常常有醉酒的客人很危險，老年人都搭旁邊的電梯，所以最後乾脆不修了」、「那應該是已經裝了電扶梯，但沒運營或維保經費，在外側直接加裝木作變成一般樓梯，只是把手沒包掉而已啦」、「以前是電扶梯沒錯，後來壞掉不想修乾脆改成手扶梯」、「或許是太常故障，修到煩，乾脆改一般樓梯」。

原PO分享一處餐廳裡的電扶梯照片，只見階梯變成了樓梯，但電扶梯把手仍然存在，讓不少人開了眼界。 圖擷自路上觀察學院
原PO分享一處餐廳裡的電扶梯照片，只見階梯變成了樓梯，但電扶梯把手仍然存在，讓不少人開了眼界。 圖擷自路上觀察學院

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