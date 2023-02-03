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換整本百元新鈔但特殊號卻莫名「被調包？」 內行人揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
號碼444444的那張百元鈔不見了。圖擷自爆廢公社
號碼444444的那張百元鈔不見了。圖擷自爆廢公社

不少人都會在過年時到銀行換新鈔，假設數目比較大，也會直接換整本的。不過，日前一名網友在臉書上發文，表示自己換了一本100張的百鈔之後，發現號碼444444的這張鈔票不見了，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在臉書「爆廢公社」上發文，他提到過年時想領百元新鈔，於是直接到銀行換了一本100張的，一開始也以為會有連號的鈔票。結果，原PO發現444444的那張百元鈔不見了，因此傻眼寫道，「被調包了…原來會先把連號的抽走喔…」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「怕你感覺不吉利，事先幫你拿掉」、「對有收集的人才有價值，對於沒收集的人來說，也就只是100元，沒錢的時候還是得拿來花掉」、「我今年收到一張後面連四8888」、「我今年換到一本000001到000100，裡面也被抽走好幾張」、「趕快檢查皮包鈔票有沒有連號，可以賺零用錢」。

也有內行人提到，「特殊號都會被抽起來沒錯」、「對喔！銀行會把連號拿起來」、「連號跟順號都會被抽起來」、「很正常，特殊號都會被抽」、「特殊號碼鈔票在印製的時候，印刷廠就會抽走了好嗎？這個政府會收走拍賣」、「就跟車牌號碼一樣，特別的號碼會先抽起來，之後用拍賣的方式」、「連號可以招標，所以會抽走」。

事實上，中央銀行自2012年10月開始，就會收集新台幣特殊號碼鈔券，並上網投標公開拍賣。對此，有些網友不解表示，「不就是個號碼，有這麼值錢？我是外行，以為就只是鈔票」、「444444除了連號以外，有什麼價值？對於務實的人來說，就是100元鈔票而已。那些掛7777車牌的車有無敵星星？還是警察不會抓？不用繳牌照稅？」

鈔票 爆廢公社 台幣

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