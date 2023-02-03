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北海道極冷！隱形眼鏡「變冰塊」 網友提醒：連蛋都會結凍

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道氣候嚴寒，常令各種生活用品意外結凍。圖片來源／ingimage
北海道氣候嚴寒，常令各種生活用品意外結凍。圖片來源／ingimage

位處高緯度的北海道，一向給人寒冷的印象。有時氣溫太低，甚至可能會讓一些日常器具結凍，造成居民的困擾。近來一位日本網友，就分享一個讓人意外的東西，居然也在嚴寒的氣候下凍成了冰塊。

根據日本媒體「grape」報導，抖音網友「kirakira_hikaru0」近來分享一段影片。畫面中，他打開了一個隱形眼鏡盒，然而盒內的眼鏡，卻因為周邊液體結凍的關係，完全成了一個小冰塊，即使拿起來，也沒辦法立刻使用。

這位網友在影片裡笑稱「雖然結凍了，但超好笑」，並且又在影片說明中表示「北海道太恐怖了」。部分網友馬上被這畫面逗樂，紛紛表示「看到的瞬間只能笑了」、「這好猛喔，乾脆丟冷凍庫保存吧」、「這融化了還能用嗎」、「一早醒來忙著出門，卻看到這個會傻眼吧」、「我之後要在北海道生活，這嚇到我了」。

還有部分北海道人回報類似災情，表示「我家是雞蛋結凍了」、「保特瓶和化妝水也會結凍喔」、「我家的芝麻油凍起來了」、「我的洗髮精結凍了」。不過也有專業網友指出，如果不希望東西結凍，可以放在開暖氣的房間裡，就能避免結凍的慘劇。

隱形眼鏡 北海道 寒流

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