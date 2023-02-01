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年初剛和男友分手！失戀女看成人片突爆哭 原因曝光眾人有感

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友失戀後看成人片卻突然爆哭，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
一名女網友失戀後看成人片卻突然爆哭，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

不見得每對情侶都能走入婚姻，有些人可能中途和平分開，也有人不歡而散。然而，一名女網友在網路上發文，透露年初和男友分手後，近日打開成人片看卻突然大爆哭，貼文曝光後也掀起討論，不少人都很有共鳴。

昨（31）日一名女網友在Dcard上以「看A片看到大哭」為題發文，她透露今年年初跟男友分手，分手前因為上班要早起，下班常常很累，因此發生關係的頻率也下降許多。原PO表示近日當她心血來潮打開成人片，結果看到片中男女主角的互動後，想起和前任曾發生過的一切，但現在卻沒有人陪伴在身邊了，因此不可收拾地開始大爆哭。

對此，原PO好奇詢問，「不知道大家有沒有這種分手後，看成人片看到很難過的經驗，剛剛哭完冷靜後，自己覺得很荒謬」。原PO也補充自己哭的原因，「分手之後，曾經這麼親密的人就這樣離開自己，變成陌生人，所以看到那些畫面才會那麼難過」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友很有共鳴，「我是沒有大哭，但真的感到很難受」、「分手三個月，我也會看到哭」、「我是想到交往快五年的前男友劈腿，忍不住想像他跟對方的畫面，就會邊看邊開始大哭，哭到停不下來的那種」、「雖然愛看，但也是想到前任就會哭⋯完全同感」。

也有網友開玩笑表示，「好難過，我從來沒有人在我身邊，更不用說雞雞了」、「打給他，叫他下面接電話」、「拍拍，下一個會更好」、「懷念的到底是人還是雞雞」、「雖然懂那個哭點，但我還是忍不住笑了」。

分手 Dcard 情侶

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