電影名稱很難唸？ 員工笑瘋：山中森林變「林森中山」

許多人會在春節期間到電影院觀賞院線片，日前一名在電影院上班的員工幽默表示「最近遇到很多人唸錯電影名稱」，像是將《阿凡達：水之道》唸成「阿凡達：下水道」，讓她直呼「真的快笑死」。

一名網友在Dcard分享，最近許多好看的電影上映，身為電影院員工的她，遇到了不少念錯電影名的客人，像是將《窒友梅根》唸成「室」友梅根，讓她直呼「很多人都會看錯，5組客人有2組會講錯」。

她接著舉例《山中森林》被唸成「林森中山」，讓原PO還愣住想說「這是什麼新電影？」還有《阿凡達：水之道》唸成「阿凡達：下水道」，也有些客人會把《迫降危機》唸成韓劇「愛的迫降」或者之前的韓國電影「緊急迫降」，有人甚至把《炸團圓》唸成「炸湯圓」，讓她笑稱「原以為這個名字應該不會講錯，沒想到還有人會念錯，讓我肚子好餓」。

文章曝光後，引發網友熱議「竟然不是室友梅根？我現在才知道」、「講下水道真的笑死」、「唸林森中山可能在想看完電影要去哪裡鬆」、「阿凡達那個整個場景都不一樣了」、「對不起，我那時候就是說室友梅根的人」。