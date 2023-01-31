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小二兒買新鞋「秒寫黑體大字」 原因曝光網讚：有軍人魂

聯合新聞網／ 綜合報導
小孩買新球鞋立即寫上大名，原因曝光讓媽媽哭笑不得。 圖／翻攝自爆廢公社
小孩買新球鞋立即寫上大名，原因曝光讓媽媽哭笑不得。 圖／翻攝自爆廢公社

穿新鞋最怕遇到什麼事？除了怕跟《灌籃高手》的櫻木花道一樣被「踩3下」外，最怕的就是鞋子直接「消失不見」。有媽媽發現小孩新球鞋上被寫上幾個大字，緊張詢問，聽見兒子一句天真回答瞬間哭笑不得，網友也大讚小孩「很聰明」。

一位媽媽發現孩子新買的鞋子正面被寫上大大的黑字，一腳一字，側緣還仔細寫上班級，她趕緊把兒子叫來詢問，沒想到小二的兒子認真表示「因為我怕鞋子被偷啊」，讓她無奈喊「我的天才兒子……」

媽媽將趣聞分享至臉書社團，網友笑讚「很棒耶」、「好習慣」、「聰明的孩子」、「也太可愛了，小朋友的煩惱」、「好可愛喔～但媽媽真的會想翻白眼」、「還寫在最明顯的地方！真有他的」、「真的要寫，我以前住宿舍內褲都有被偷過」、「我小時候也寫過」。

有人則笑稱小孩小小年紀就有軍人魂，因為只要當過兵就知道「東西不寫名字容易丟」，紛紛留言「軍中習慣」、「來人，給他一張志願留營表」、「當兵也要寫，不寫一直買」、「當兵的時候沒寫很容易找不到」、「這小孩有軍人魂」、「天生就是個當兵的料」。

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