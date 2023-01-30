麥當勞APP刮刮樂限時1日 大批網友抽中冰炫風嘆：寒流還送

麥當勞今（30）日在APP上有限時1天的電子刮刮樂活動，有機會得到「買1送1」等折扣好康，吸引眾多消費者參與活動，許多人紛紛透過留言推測最大獎是「大薯買一送一」，最小獎是「薯餅買一送一」，此外，抽到冰炫風的網友，則紛紛哀嘆「寒流還送冰旋風」。

有關麥當勞刮刮樂活動，許多網友在PTT分享並回報獎項，基本上都是品項買一送一，包括勁辣香雞翅、4塊麥克雞塊、薯餅、大薯、冰炫風等，但也有人嘆「看樣子最大獎就是大薯買一送一了」、「沒漢堡就不抽了」、「現在都是垃圾折價券」。

針對大薯買一送一，有許多網友表示，「大薯買一送一，但現在薯條有夠貴」、「大薯買一送一，讚讚」、「大薯一包根本不夠吃」、「想抽大薯的抽不到」；也有人則持相反意見「大薯1+1，但我沒很想買」、「大薯1+1什麼鬼啊，誰會一餐吃兩份大薯啊」、「薯餅買一送一，幸好不是大薯，上次一個人吃不完」。

不過也有人在寒流期間抽到冰品表示，「冰炫風買一送一，這天氣…」、「寒流抽到冰炫風」、「10度氣溫獲得冰炫風買一送一」、「冰旋風買一送一，冷死你」、「寒流還送冰旋風」、「清庫存嗎，又是冰旋風」。

還有民眾對薯餅感到失望，「六個都是薯餅」、「薯餅就是最小獎」、「薯餅滯銷，沒人想買」、「薯餅，不期不待沒有傷害」，也有人抽到喜愛的雞翅，「雞翅，超好吃，運氣真好」、「辣雞翅買一送一，還蠻喜歡的」。