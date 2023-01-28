18歲↑別叫阿姨！早餐店老闆娘掛布條「挾餐威脅」 網笑翻：懂為何生氣

年齡從來都是女人禁忌，既不能主動問亦不能胡亂稱呼，而近日有網友發文，指有早餐店貼上大字標語，期望18歲以上的顧客不要再叫老闆娘為「阿姨」，更以餐點品質當威脅。貼文惹來網友兩極意見，有人認為應該禮貌點，可以「小姐」代稱；亦有人認為年齡只是數字，不應太過在意。

該網友在FB群組「路上觀察學院」發文並附上1張圖片，寫道：「很直白的『阿姨』。」圖片可見，台北一間早餐店的招牌下掛了一幅紅布條，上面寫有標語「18歲以上請勿叫阿姨，以免影響餐點品質」。網友估計，老闆娘非常介意常被客人稱呼為「阿姨」，認為感覺會變老，因此「溫馨提醒」，希望18歲以上的成人勿再惹她不開心，否則食物品質也可能會隨之而下降。

貼文引來網民熱烈回應，不少人都認同老闆娘的做法，認為做人禮貌點才不會吃虧，「一律統稱： 小姐！方便、禮貌又貼心！」、「正常是叫老闆」、「請叫『姐姐』！」、「直接說『不好意思』和『請問一下』很難嗎？」、「出社會歷練，嘴巴真的需要甜一點，不會吃虧的」、「有時候生氣的點不是對方叫我阿姨，而是他看起來比我還老」。

有人則持相反意見，認為應要接受自己的年齡，被叫一句「阿姨」也沒有什麼大不了，「人的年齡是自然而然的，有自信就會散發美，老而不認老是有比較好過嗎？」、「玻璃心」、「無聊」、「要這麼計較喔」。

有人引述自身經歷，指被人稱阿姨感覺真的不好，「我是被早餐店老闆娘叫阿姨，明明她都已經30幾了，氣到不願再光顧」。不過亦有留言指出，紅布條或許只是行銷手法，吸引目光後才能讓顧客回購，「這個只是一種行銷的方式，讓人路過有印象，下次可能會去光顧，請勿認真啦」。

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文章授權轉載自《香港01》