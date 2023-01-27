他跟女友色色時意外摸出「乳癌二期」 網讚：妳女友的貴人

乳癌為女性好發癌症，且有年輕化的趨勢，有男網友親密撫摸女友胸部時驚覺不對勁，便盡速安排女友就醫檢查，最後確診為乳癌二期，目前正進行後續治療，該男網友籍此呼籲女性朋友要定期篩檢，注意身體健康。

有男網友在Dcard上發文表示，日前與女友發生關係，觸摸乳房時發現之前沒摸過的「硬塊感」，立即安排看診，經醫師診斷後確認是乳癌二期，目前正進行後續的治療，並提醒女性朋友務必定期檢查，如驚覺有異，需盡快求醫。

還有女網友提醒，乳房腫塊摸起來硬硬的像一顆石頭，小則像皮下放一粒花生米或綠豆、紅豆，大則像龍眼荔枝，若有問題摸起來一邊有、一邊沒有，而且摸起來硬的像石頭還不會痛，或平日有在自我檢查，情況不同也該就醫，可至乳房外科或是乳房影像科就診。

許多網友紛紛留言表示，「你是妳女友的貴人」、「能切除就全切，不要吝嗇，乳癌好好治療存活率是很高的」、「看完這篇嚇得我趕緊摸摸自己的胸部」、「真心建議所有女生都應該養成定時檢查的好習慣，尤其有家族史的、纖維囊腫的，定期回醫院追蹤」、「我一年追蹤一次，真的建議女生每年都可以去做個乳房超音波」。