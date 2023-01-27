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神人「三招」打發塞車時間！親自揭：路觀車牌也可以打麻將

聯合新聞網／ 綜合報導
適逢春節返鄉潮，有網友提出「三招」打發塞車時間。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影
適逢春節返鄉潮，有網友提出「三招」打發塞車時間。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影

春節期間高速公路車潮龐大，遇到塞車該怎麼度過？有網友教「三招」打發塞車時間，並自信表示「才剛度過6小時台南至台北的車程」，更不忘提醒「專注開車行駛為第一優先」，讓許多網友笑翻。

有人在PTT上發文詢問網友「如何打發塞車時間，遇到塞車都怎麼度過？」有人認真回覆表示，日前就用以下三招，度過6小時台南到台北的車程，並強調，無論路況如何，還是「以專注開車行駛為第一優先」。

1.塞在內線時觀察分隔島石墩的外觀：因為石墩永無止盡，觀察石墩表面的刮痕跟缺陷，可以判斷此地是否有發生三寶事故，如：中山高北上桃園到林口段就有一堆刮痕。

2.尋找特定車牌：現代新式車牌沒有數字4，所以只能在舊式車牌上找到，常常計算能遇到幾台，同理有時候會找比較少見的汽車品牌。

3.看其他車牌車號是否聽牌：麻將的概念，在塞車的時候看別人的車牌。舉例來說今天遇到車牌是ABC-7860，可以湊成678單吊0，代表這車牌聽0。如果是ABC-9679的話就可以想成是99做眼，6、7湊聽5跟8。也有像5566聽5、6等車牌。更補充「至於沒聽的車牌就稍微嗆他一下沒聽牌還敢開出來這類的」。

許多網友回覆表示，「你這也是閒出病來了」、「聽牌這招妙，有聽三張的嗎」、「真的服了你」、「笑死，這都有教學」、「如果要碰的話，是要去撞它嗎？」、「算你狠，前所未聞」、「生活智慧王是你」、「這幾招我看了就想睡了」。

PTT 塞車

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