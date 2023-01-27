打麻將突然少一支牌尺！他出動「1物」上桌代替 網大讚超高招

農曆春節除了會和家人一起圍爐吃飯，有些人也喜歡和親朋好友一起打麻將。日前一名網友在臉書上發文，貼出正在打牌的照片，而亮點曝光後也掀起討論，有人忍不住大讚「胡牌不求人，高招！」

日前一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見，牌桌上正在打麻將，其中右方那位似乎準備摸牌。再仔細一看，可以發現原PO的位置少了牌尺，反而多了一把不求人，而原PO也在貼文中寫道，「當打麻將少一支牌尺…」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「生活智慧王」、「不求人很讚啊，讓你門清一摸三」、「背癢還可以抓背」、「誰敢胡就打誰，沒毛病」、「當用來抓背時就是自摸的訊號」、「這牌尺一出手，便知有沒有」、「胡牌不求人，高招」。

也有網友提到目前牌型，「還沒聽，別詐胡嘿」、「我只想知道這把有沒有門清一模三」、「抱歉，我只在意你聽牌了沒」、「牌不錯，怎麼會有零錢這種東西在桌上」、「還差一進聽」、「進二萬打五條」。