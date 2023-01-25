她不想回婆家「賄賂地基主」奏效！ 老公1小時「都沒杯」網全笑翻

許多家庭會在過年期間祭拜地基主，而有一位網友就為了要拖延回婆家的時間，特地「賄賂地基主」，使得老公怎麼擲筊都「沒杯」，直到快一個小時後地基主才表示吃飽，讓網友笑得表示：「地基主真是神隊友」。

一名網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，自己為了拖延回婆家的時間，用了各種方法，最近則是學會請地基主「幫忙」，在老公擲筊詢問地基主是否吃飽時，一直站在先生後面，和地基主表示「地基主您慢慢吃，我不趕時間」，甚至還賄賂地基主「你不用管他，不夠我再幫您加飯加菜」。

果然老公接著擲筊時，怎麼擲都「沒杯」，最後擲了快一個小時，地基主才終於表示已經吃飽，原PO表示「唉…地基主為了幫我應該也是吃的很撐……」、「地基主，新年快樂」。

許多網友看到這故事後表示「下次可以跟地基主說：明年幫祢辦一桌，請祢的鄰居好友一起來圍爐」、「地基主真是神隊友」、「地基主會被你養的肥滋滋啊」、「應該問地基主，須要飯後甜點嗎？之後再問要喝何種咖啡？這樣時間可以再拖長些，也不用吃那麼多正餐」。