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台鐵賀年圖「美學誤點」被嘲諷…今上新圖雪恥 網笑：美編初一就上班
喜迎農曆新年，許多名人及公家機關陸續在社群媒體上拜年，但這樣的美術設計你給幾分呢？除夕當天，台鐵在臉書粉絲專頁分享一張藍底紅字且「簡單暴力」的圖片向大眾拜年，其粗糙的設計立刻被網友嘲諷為「美學誤點」、「國小拼貼大賽」。不到一天過去，台鐵今（22）再發出一張賀年圖雪恥，照片一出立刻獲得一票好評。
台鐵在21日除夕夜時發出賀年圖引發關注，從照片可見，該圖片設計相當簡單，以漸層藍底搭配紅色的新細明體，再加上一張去背不是很乾淨的台鐵照片，整張圖散發出「華國美學」的氛圍。一名網友也在PTT發文吐槽「台鐵這張賀年圖你給幾分？」，直指雖然台鐵官方將局徽、EMU900新車、2023年、兔年等元素都放進去了，但整體看來還是有些奇怪。
極簡的設計立刻掀起討論，網友們紛紛留言嘲諷「美學也誤點是不是」、「國小拼貼大賽特優作品」、「設計得很好，下次別設計了」、「這圖是叫工讀生用小畫家做的嗎」，也有人開玩笑稱「放這種就對了，這才是台鐵風格」、「為了準點過年，設計誤點沒關係」、「設計到一半發現客戶經費不夠」。
然而不到一天的時間過去，台鐵在初一再發出新的賀年圖雪恥，這次的圖片不僅換了字體，還有應景兔年的可愛插圖，整張照片極富設計感，完全顛覆前一晚的設計。網友們也紛紛跑來粉專留言朝聖，「美編初一就上班了！」、「還好美感只是誤點，不是直接停開」、「是勇於改革的部分！」、「上一個版本是怎樣」。
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