客花113元點外送兩顆貢丸 網傻眼：貧窮限制我的想像

外送服務越來越方便，只要動動手指頭，就能輕鬆坐在家裡等待美食上門。一名外送員昨天（19日）接到一張訂單，客人只點了兩顆貢丸，更誇張的是食物費用加上運費竟然要上百元，讓這名外送員看傻了眼。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼文表示，昨天跑單時接到一張「特別的訂單」，客人竟然只點了兩顆貢丸，而且還要價113元，不僅花費昂貴，連距離也有點遠，讓原PO忍不住笑說「兩顆貢丸113，這個貢丸一定很好吃，客人不惜花巨款也要吃到…距離4.9公里」。

貼文一出也笑翻不少人，「傳說中的灑尿牛丸」、「其實客人是要拿來打乒乓球的」、「貧窮限制我的想像」、「有錢人就是這麼樸實無華」、「財務自由你懂嗎？」、「不准取笑貢丸，搞不好它超Q彈還可以打乒乓」、「取單時應該也買一份吃吃看」。

還有同行分享遇過的奇葩經驗，「上次也送過五月天的加油棒…就一根」、「我上次在基隆長庚對面的全聯，送一串香蕉去七堵還有小費，說給親人聽也都在笑」、「我半夜送過一盒小菜（海帶）」、「我還記得我送過一顆黑糖饅頭，共119元，那時候低消70元+49運費」、「正常啦，上次接到一單，買一把蔥花了快200」、「我有送過麥當勞中可（中杯可樂）的，4公里多搖過去根本就沒氣了」、「目前紀錄是7-11塑膠袋，因為他點的東西沒有了」。