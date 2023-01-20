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情路不順她想花16萬改名「招桃花」 網勸退：有更好方法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友情路不順，想透過花16萬改名招桃花，引發網友討論。圖源：ingimage
一名網友情路不順，想透過花16萬改名招桃花，引發網友討論。圖源：ingimage

一名網友因為情路坎坷，從第一任被分手，到第二任、第三任接連被「戴綠帽」，無論如何點愛情蠟燭、占卜等都沒有用，就算砸2、3萬元希望增加愛情運仍無起色，因此近日找上一個算命館，打算花16萬改名改運招桃花，引起網友討論。

一名女網友在Dcard命理好好玩版貼文，表示自己從高中到出社會時情路都相當坎坷，她說自己在大學時脫離單身，結果在一起不到3個月就因對方覺得「配不上自己」而被分手，接著又交往了第二任、第三任男友，卻換來「綠帽戴好戴滿」的悲慘經歷。

在尋找愛情過程中，她表示自己相當迷信，平常會點愛情蠟燭和愛情占卜算命，在這些東西上前前後後已經花了有2、3萬左右，而近日她又在電視上看到有名的算命館，預約等了2個月後，命理師建議她「改名換運氣」，同時也可以招好桃花，但費用卻需要16萬元，而她好奇試探命理師建議什麼字時，卻得到「天機不可洩漏」的答案。

原PO相當煩惱，希望可以在情場順利、找到一個愛自己的人，因此好奇是否該花這筆錢改運？網友留言表示「怎麼不考慮16萬拿去整形，可能比較有效」、「天機不可洩漏，錢夠多就可以」、「不該，16萬可以做很多事，你之前的迷信也沒為你帶來好結果，何苦相信這次呢」。

也有網友專業回覆，表示命基本上是天生就註定、無法改變，但運勢會隨著流年更改。該名網友解釋，算命師只能說出一個大概率的東西，因此比起花大錢改名，建議原PO「靜下心來好好分析自己到底為什麼遇到的類型是這樣？」，且如果真的需要找老師的話「16萬真的太貴了」，可以考慮找別的老師開運

愛情運 Dcard 運勢

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