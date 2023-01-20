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保證有蟲、非常醜！菜販標語太誠實 網笑：我還是不敢買

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO看到菜販的標語註明「無農藥、有蟲」，讓他笑說老闆太誠實。 圖擷自路上觀察學院
原PO看到菜販的標語註明「無農藥、有蟲」，讓他笑說老闆太誠實。 圖擷自路上觀察學院

台灣超商超市多，購物相當便利，不過還是有不少人喜歡到傳統市場買菜，有網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，他在市場看到一攤賣高麗菜的攤位，老闆豎立的看板標語讓他看了忍不住笑說「太過誠實」，不少鄉民也坦言不太敢買。

從原PO貼出的照片看到，一處攤位上擺放了幾十棵的高麗菜，旁邊還豎立了一塊看板，上面寫著「高麗菜1斤17元」，但下方一行字卻寫著「保證有蟲，無農藥殘留，非常醜」，讓原PO看了笑說「老闆非常之誠實」。

照片引起不少討論，「負面行銷的概念」、「這麼佛心，買菜送蛋白質」、「買過，蟲掉滿地，怕死」、「我媽以前種過不灑農藥，葉子都快被吃光，沒一顆完整的」、「有蟲的我才敢買」、「這麼誠實的老闆非常稀少」、「可能我太常去菜市場，我覺得這個菜不會醜啊，醜的又不新鮮是那種已經採收很久被扒好幾層皮的高麗菜ㄟ」、「有蟲你絕對看不到葉子，只看到梗」。

也有人坦承不敢買有蟲的菜，「老闆雖然你很誠實，我還是有可能不買，因為我怕買回去處理時不知如何切下手，很怕切開後不知道如何面對『牠們』，可能『熱情』的招呼，然後自己會崩潰大唱『造孽啊』」、「我昨天經過也看到了，還是不會去買」、「我應該還是會選有農藥的」。

還有過來人解釋「以前有蟲是沒灑農藥，而現在有蟲有兩種可能，1真的沒灑農藥、2農藥殺不死的」、「只能說明後期沒有噴農藥，真正沒有噴農藥的比這醜太多了」、「前期用藥處理不了蟲，菜才會一堆洞，農藥反而噴更兇；前期有辦法處理或是蟲害沒太嚴重，中後期藥就不用常噴」。

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