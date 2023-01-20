好療癒！她在日本機場見一景象 大讚地勤人員太貼心

疫情趨緩，不少國家紛紛解封開放國門，台灣人最愛去的日本也湧入不少遊客，有女網友就在日本的機場準備領取行李時，看到地上整齊排滿了旅客的行李，而且還依照顏色排列，後來才知道這是地勤人員的協助，讓她相當驚訝。

這名女網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，地點是在日本的一處機場，當她準備領取行李時，看到在行李轉盤前的地上，旅客的行李被整齊有序地排好，甚至還依照各個顏色來排列，讓原PO看了覺得很新奇，「冷暖色排列行李箱，大家想好買什麼顏色的行李箱才不會撞箱了嗎？#地勤人員太貼心了」。

照片引起不少討論，「薪水給夠就會有這種有趣的事情發生」、「這樣排開來，立馬明白應該要買哪一種顏色最不會撞色」、「是不是旅客入關等太久，他們才有時間分類」、「好療癒的畫面…忍不住有敗下去買一個回家的衝動」、「太舒壓了吧」、「肯定有強迫症」、「這樣感覺會加速旅客找到自己的行李箱」。

還有人都大讚日本人做事很用心，「日本不意外」、「只能在日本看到的奇蹟」、「這應該是日本才有的服務」、「用心做事貼心服務」、「這一定是日本的地勤人員，好療癒」。

也有網友分享遇到過的經驗，「我去年大阪出境也是這樣排了！照顏色還有人舉牌」、「我上星期從北海道千歲機場回來（入境的時候）千歲倒是沒有這麼細心分色，但都是瘦弱的女地勤人員在拿起來排，大部分行李都28吋以上，他們也都很俐落在搬運，看了會心疼」、「日本會幫忙拿，下飛機的時候看到行李已經排好了嚇到」。