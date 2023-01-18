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過年越來越沒有「年味」？他憶兒時熱鬧氛圍回不去 網揭關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節將至，一名網友回憶起小時家中過年的熱鬧氣氛，如今的過年卻讓他感嘆一點「年味」也沒有。示意圖/ingimage
農曆春節將至，一名網友回憶起小時家中過年的熱鬧氣氛，如今的過年卻讓他感嘆一點「年味」也沒有。示意圖/ingimage

農曆春節將至，有網友回憶起小時候的過年氣氛，家裡經常有很多親朋好友來訪，還會圍爐聚餐，但眼看本周末就要過年了卻感覺一點「年味」也沒有，現在大家頂多就用個通訊軟體互傳訊息祝賀新年。文章一出引起網友熱議，許多人也相當懷念當年的過年方式，如今受少子化影響，「年味」也逐漸淡去。

一名網友在臉書社團「匿名２公社」分享，小時候過年期間很熱鬧，家裡經常會有很多親戚朋友來訪，人多到可以把1樓客廳塞滿，而小朋友就會窩在2樓的小客廳打遊戲，人也是爆多，在後面比手畫腳的人，比實際拿著鍵盤操作遊戲的人還多。

原po說，初二或初三會陪媽媽回娘家，或去其他親戚家作客，那幾天不管去哪吃飯，通常都會做滿兩桌，聽大人們天南地北的聊天，還記得當時父輩只要有人念到大專就算是高學歷，若開價值百萬的車就是高級車，黑金鋼不但是奢侈品，還是尖端科技的結晶。

之後大人們的年假結束了，小朋友則會繼續享受寒假時光，除了趕寒假作業外，還要消耗親朋好友送來的伴手禮，量甚至多到開學前都還沒吃完。

原po感慨說道，「時代變遷，曾幾何時那些過年一定會見面的人，有些人已經不在了，有些人只會用line互相問候，現代的過年除了變冷清，也已經沒有當時那種感覺，且現在很多人對過年也完全不期待了。

文章曝光，網友們也表示認同「真的！小時候過年真的很有年味」、「以前除夕夜晚鞭炮可以放到初一早上，謎一下又放，一直放到元宵，現在放5分鐘就被人狂檢舉了」、「科技在進步，大家習慣了3C，就很少人會去在意聚在一起時的溫馨了」、「那是屬於我們那個年代的過年，現在的孩子生得少，有些人意見又多，倒不如小家庭自己一起過節最自在」。

春節

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