年終被砍半…她煩惱「父母的紅包能縮水嗎？」 過來人吐真話

農曆春節即將到來，大部分人除了會和家人一起圍爐吃飯，還會互相包紅包討喜氣。一名女網友在網路上發文，煩惱詢問大家，「包給父母的紅包可以縮水嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

昨（17）日一名女網友在PTT上以「包給父母的紅包可以縮水嗎…」為題發文，她透露今年的年終獎金和去年相比少了一半，而且每年要包紅包給爸爸、媽媽、外婆、爺爺、奶奶，以及妹妹，但目前確定包給外婆、爺爺、奶奶還有妹妹的紅包金額會縮水。

原PO坦言比較頭痛的是父母親的紅包，因為一方面擔心爸媽看到紅包縮水會很失望，一方面也擔心自己的荷包沒辦法負擔。對此，原PO困惑詢問大家意見，「如果遇到年終發很慘，包給父母的紅包也會跟著縮水嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「傳統上紅包好像不能縮水，最少也要持平」、「不能縮水，但是要跟去年一樣，所以我每年都在評估是否要增加」、「父母說過紅包不能縮水，所以我再也不漲」、「最少要持平，或者先跟家人溝通一下」、「傳統上紅包不能縮水，所以一開始就要量力而為，不能包太大包」。

也有網友持不同想法，「包這種多餘的東西，就是有多少能力做多少事，沒必要打腫臉充胖子」、「量力而為，正常父母能體諒的」、「量力而為就好，不要情緒勒索自己」、「好好說最近比較辛苦，父母都會體諒啦」、「父母不會在意金額吧，有包心意最重要呀」、「本來就是看當年賺多少包多少，長輩通常都能理解」。

還有網友分享類似經驗，「我有縮水過，一開始我先出來工作就包比較多，後來其他人也開始包，說大家要包一樣，我就跟著別人數字包」、「我都看戶頭現金多寡決定，有時候大包，沒現金就包少一點」、「知道父母不會介意，但又覺得一起過年還不知道剩多少年，所以還是會包一樣多」、「建議不要變少，我縮水被罵不孝子」。