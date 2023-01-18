女生獨自租套房哪種炊煮工具最好用 過來人大推1電器

隨著外食消費逐漸提高，越來越多人選擇自己在家料理三餐，這時炊煮工具就相當重要。一名女網友在網路上發文，好奇詢問大家，「一個人在外租屋，哪一種炊煮工具最好用？」貼文曝光後也掀起討論，不少過來人都大推「萬用鍋」。

昨（17）日一名女網友在PTT上以「在外租屋，哪種炊煮工具好用？」為題發文，她提到現在一個人在外租屋，再加上外食消費越來越高，所以想在套房內自己煮些簡單的東西吃。不過，原PO考慮到不久之後就要搬家，所以不能有太多的行李，因此好奇詢問大家，「若是只能買一個炊煮工具，哪種炊煮工具最好用？」

貼文底下吸引大量回應，不少過來人都點名「萬用鍋」，「最近看到萬用鍋好像很厲害」、「預算夠可以買萬用鍋」、「萬用鍋！汆燙和炒都可以用，很不錯」、「絕對是萬用鍋，舊版的就超好用」、「買迷你萬用鍋，可以煮飯、炒東西、舒肥，價錢便宜而且清洗容易」。

也有網友提出其他建議，「基本款就大同電鍋跟電磁爐，預算夠可以把電磁爐換成IH爐，如果不怕油煙的話可以追加氣炸鍋」、「大同電鍋，加一本懶人電鍋料理書」、「快煮鍋最好用，清潔簡單而且體積又小」、「電磁爐，到買房後都能用」、「卡式爐吧，如果租老屋用高耗電很危險」。