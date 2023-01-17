辦尾牙不如把錢直接發給員工？ 內行人曝：公司錢不夠多才辦

各大公司的尾牙陸續結束，有些員工抽到大獎歡喜過年，有些員工則領了豐厚的年終獎金，準備買些禮品犒賞自己。不過日前有網友好奇「尾牙的意義何在？」他認為如果把尾牙預算換成紅包、股份、汽車發放給員工，不是更好嗎？對此，內行人曝「當公司錢不夠多的時候，辦尾牙帶來的效益就比現金本身來得高」。

一名網友在Dcard發文表示，他在某科技業公司就職，每次一到尾牙，很多公司就會請明星主持人、歌星來表演，這些藝人的演出費從6萬到上百萬不等，讓他疑惑「把這幾千萬的尾牙預算換成紅包、股份、汽車難道不好嗎？請的藝人也不是人人都喜歡，不如自己花錢買票去聽個人演唱會，飯菜也是一般的辦桌菜，還沒我媽煮的年菜好吃」。

文末，原PO認為「尾牙真的可以不用辦，全換成現金一包10萬，全體公開抽獎，這樣員工不是很爽又省事嗎？我很納悶為何公司一定要辦尾牙？還是大家其實都喜歡尾牙？」

文章曝光後，有內行人回應「你想太多，辦這麼大的意義是讓股東知道公司有賺錢，營運順利才能辦這麼盛大的尾牙，不是給員工福利的，而是讓更多人買公司股票，讓他們投資機會增加，你以為尾牙是為了員工嗎？」、「當錢不夠多的時候，辦尾牙帶來的效益就比現金本身來得高。公司辦尾牙一個人的預算可能只有1萬，你收到這1萬可能不會特別感謝公司，但是如果辦尾牙看藝人表演，員工之間可以聊天增加向心力，對於外界也可以做公關說『某某公司多爽』，一比之下效益的差別就出來了」。