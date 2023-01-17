快訊

2024總統民調勝賴清德、柯文哲 侯友宜回應了

辦尾牙不如把錢直接發給員工？ 內行人曝：公司錢不夠多才辦

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友認為辦尾牙不如發現金給員工，內行人曝「公司舉辦尾牙的用意」。示意圖／聯合報系資料照
一位網友認為辦尾牙不如發現金給員工，內行人曝「公司舉辦尾牙的用意」。示意圖／聯合報系資料照

各大公司的尾牙陸續結束，有些員工抽到大獎歡喜過年，有些員工則領了豐厚的年終獎金，準備買些禮品犒賞自己。不過日前有網友好奇「尾牙的意義何在？」他認為如果把尾牙預算換成紅包、股份、汽車發放給員工，不是更好嗎？對此，內行人曝「當公司錢不夠多的時候，辦尾牙帶來的效益就比現金本身來得高」。

一名網友在Dcard發文表示，他在某科技業公司就職，每次一到尾牙，很多公司就會請明星主持人、歌星來表演，這些藝人的演出費從6萬到上百萬不等，讓他疑惑「把這幾千萬的尾牙預算換成紅包、股份、汽車難道不好嗎？請的藝人也不是人人都喜歡，不如自己花錢買票去聽個人演唱會，飯菜也是一般的辦桌菜，還沒我媽煮的年菜好吃」。

文末，原PO認為「尾牙真的可以不用辦，全換成現金一包10萬，全體公開抽獎，這樣員工不是很爽又省事嗎？我很納悶為何公司一定要辦尾牙？還是大家其實都喜歡尾牙？」

文章曝光後，有內行人回應「你想太多，辦這麼大的意義是讓股東知道公司有賺錢，營運順利才能辦這麼盛大的尾牙，不是給員工福利的，而是讓更多人買公司股票，讓他們投資機會增加，你以為尾牙是為了員工嗎？」、「當錢不夠多的時候，辦尾牙帶來的效益就比現金本身來得高。公司辦尾牙一個人的預算可能只有1萬，你收到這1萬可能不會特別感謝公司，但是如果辦尾牙看藝人表演，員工之間可以聊天增加向心力，對於外界也可以做公關說『某某公司多爽』，一比之下效益的差別就出來了」。

尾牙 紅包

延伸閱讀

母親住院開刀…學測生付不出午餐錢 黃大米「秒匯10萬」救急

去小吃攤唸肉「ㄙㄠˋ」遭諷賣弄學識 他不解：大家都不在乎國文素養嗎？

「見家長」全程像面試！男友媽還下單這個 網喊快逃

春節遊日必備「Visit Japan Web」快速通關 3張圖讓你秒甩機場人潮

相關新聞

辦尾牙不如把錢直接發給員工？ 內行人曝：公司錢不夠多才辦

各大公司的尾牙陸續結束，有些員工抽到大獎歡喜過年，有些員工則領了豐厚的年終獎金，準備買些禮品犒賞自己。不過日前有網友好奇「尾牙的意義何在？」他認為如果把尾牙預算換成紅包、股份、汽車發放給員工，不是更好嗎？對此，內行人曝「當公司錢不夠多的時候，辦尾牙帶來的效益就比現金本身來得高」。

兒子買超大把「魔法掃帚」如何運回台？ 網建議：直接飛回家

許多台灣民眾都相當喜歡到日本的遊樂園旅遊，一名父親就分享，他和家人日本大阪環球影城後，兒子竟然買了哈利波特中的「火閃電」飛天掃帚，並希望可以帶回家，因此詢問網友有什麼方法能夠運送回台，還有網友建議「直接騎乘飛到台灣」、「去9又4分之3月台搭火車帶回來」引起討論。

中獎了？他收「偽貝佐斯前妻」郵件贈1億美金 網笑：中文真好

詐騙案件層出不窮，近日有網友曝光了一封奇葩的詐騙郵件，信中人宣稱自己是亞馬遜執行長傑夫．貝佐斯（Jeffrey Preston）的前妻麥肯齊．斯科特（MacKenzie Scott），更說要送收信人1億多美元，讓許多網友看了笑說「中文也太好」。

絲綢般柔軟 他想買天絲寢具陷兩難 網勸：不要忤逆老婆的花色

一般人繳完房貸後手上可能就無太多餘裕，更遑論有錢繼續裝潢家裡，打點空間或買好一點的寢具。有網友近日便陷入困難抉擇，不曉得該買怎樣材質的床單，想買天絲又覺得太貴，若買太便宜的又擔心踩雷。

去小吃攤唸肉「ㄙㄠˋ」遭諷賣弄學識 他不解：大家都不在乎國文素養嗎？

你今天吃「肉燥飯」了嗎？一名網友近日發現其實肉燥飯的「燥」讀音並不是「ㄗㄠˋ」，所以他很難過在ptt問說為何大家都把這個字唸錯，而且教育部國語辭典明確標示這個字就是「ㄙㄠˋ」。

你做得到嗎？他僅用雙手撐起全身 85歲宗師讓網全驚嘆

你能用雙手就把自己的身體完全撐起來嗎？日本一名「無双直伝英信流」的85歲宗師，竟然僅靠雙手就把自己全身撐起，該位宗師的所有弟子沒有人能做出同樣的動作，許多網友相當驚嘆，表示宗師展現滿滿「核心」價值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。