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中獎了？他收「偽貝佐斯前妻」郵件贈1億美金 網笑：中文真好

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友透露自己收到一封疑似詐騙的可疑郵件。示意圖／ingimage
有網友透露自己收到一封疑似詐騙的可疑郵件。示意圖／ingimage

詐騙案件層出不窮，近日有網友曝光了一封奇葩的詐騙郵件，信中人宣稱自己是亞馬遜執行長傑夫．貝佐斯（Jeffrey Preston）的前妻麥肯齊．斯科特（MacKenzie Scott），更說要送收信人1億多美元，讓許多網友看了笑說「中文也太好」。

一名網友在PTT上分享了一則「可疑郵件」，信中用簡體中文撰寫，且寄件人自稱是貝佐斯的前妻斯科特，鑑於COVID-19造成許多人經濟困難，其基金會決定釋出40億美元（約1,213億元新台幣）給需要幫助的人，而原PO幸運地被選中，希望捐贈他高達1億多美元的善款。

該網友將郵件截圖po到PTT後自嘲，「請問我要走向人生巔峰了？」並笑稱等等要聯繫麥肯齊．斯科特，如果有收到錢的話，就給推文的網友每人發100萬美元。

該郵件內文被傳到網上後，引網友們紛紛笑說，「外國人中文真好」。圖擷自PTT
該郵件內文被傳到網上後，引網友們紛紛笑說，「外國人中文真好」。圖擷自PTT

網友們見狀也開起玩笑，紛紛留言道恭喜，「卡，等領錢」、「羨慕」、「財富自由了」、「恭喜，不用努力了」、「爽喔」、「請容我教你一聲爸爸」、「恭喜，你發財了」。更有人調侃道，「貝索斯的前妻中文真好呢」、「中文蠻好的」、「真棒，有附贈柬埔寨旅遊嗎？」、「他怎麼知道收件者是看中文的」。

此外，還有眼尖網友發現郵件位置可能來自烏克蘭，「這網址是烏克蘭的警局之類的欸…」、「UA是烏克蘭網域耶，他們還有錢捐喔 XD」。

詐騙 詐騙集團 貝佐斯 捐款

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