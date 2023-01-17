你做得到嗎？他僅用雙手撐起全身 85歲宗師讓網全驚嘆

你能用雙手就把自己的身體完全撐起來嗎？日本一名「無双直伝英信流」的85歲宗師，竟然僅靠雙手就把自己全身撐起，該位宗師的所有弟子沒有人能做出同樣的動作，許多網友相當驚嘆，表示宗師展現滿滿「核心」價值。

一名網友在Twitter上分享一張圖片，從圖片中可以看到一位長者，將雙手手掌俯撐在地上，其此之外一忽並無倚靠其他部位，就將自己全身撐起來，懸浮於半空中，看起來相當高難度。

該名網友表示，對於他們「無双直伝英信流」的宗師（85歲）而言，年齡只是個數字，而其麾下所有的弟子沒一個人能做出同樣的動作。

臉書社團「日本行銷最前線」網友貼出該則文章後，引來許多迴響。有網友歪樓表示「猛一看還以為是帝王神功的奧義之類的」、「所以他是用那邊頂住的！（大誤）」、「在台灣可能是另類的九九神功～」、「三點才會平衡，圖只顯示兩點」。

網友也紛紛討論該動作要靠強大的核心肌群才能做到，表示「『核心』價值」、「核心非常強大」、「只有我覺得可怕的是手指完全向腿嗎? Plank（平板撐）只是肌肉力量的問題，手腕這個我覺得只能投胎重練」，也有網友質疑該則圖片的真實性，認為「褲子下面會不會有東西」、「褲子那麼寬的原因是裡面藏了小板凳」。