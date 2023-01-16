快訊

苦命單親10寶媽產後肺炎病逝 一家生活困頓「最小才剛滿月」

年終自己賺！威力彩頭獎5.1億 開獎號碼出爐

陸製螺螄粉疑「統戰包裝」引關注 經濟部下令：通路全下架

好學乖巧成績好 高中女教師心動男同學喊心情亂：怎麼辦？

聯合新聞網／ 綜合報導
女高中老師相當懊惱無法控制對男同學的感情，因而發文詢問該怎麼辦。示意圖／ingimage
女高中老師相當懊惱無法控制對男同學的感情，因而發文詢問該怎麼辦。示意圖／ingimage

師生戀到底是否合適？近期有位女高中老師暗戀男同學，導致情感難以控制，因此發文詢問網友「到底怎麼辦？」，許多人紛紛勸她打消念頭，務必堅守職業道德，以免遭送性平會，斷送職業前程。

有女網友在Dcard上發文表示，目前擔任高中老師，近期注意到有位男同學帶給她「不一樣的感覺」，發現他上課認真又很乖、成績也不錯，課後常來問問題。

女老師表示情感難以控制，若該名男同學靠自己很近時會心跳加速、回答男同學問題也會很開心，就連開完會、上完其他班的課、只要回辦公室時都會故意經過他的班，直呼「到底怎麼辦，現在心情真的好亂」。

網友紛紛勸女老師打消念頭，要堅守職業道德，「被抓到是會被檢討判定不適任，請勿拿自己的前程開玩笑」、「師生戀之所以不適合就是因為老師是權威的象徵，所以可能會出現學生事後反悔去指控老師操控」、「學生可以是很好的朋友就好，交往傳出去妳名聲直接臭掉」、「想一下自己被送性平會的結果，不就有答案了嗎」、「這注定了是一段不被祝福的感情」。

許多人建議原PO，「多多去聯誼或交新朋友吧」、「如果妳還想要當老師的話請等到畢業，也就是校規對他無效的時候」、「請在職的時候還是盡量對學生一視同仁」、「為了自己妳真的要快點醒來，認真去認識異性交一個名正言順的男朋友比較實在」、「妳是高中老師應該知道對學生下手的後果吧，不用上來問大家該怎麼辦」。

Dcard 高中老師

延伸閱讀

她搭文湖線沒座位只能站 下秒同車廂大嬸嗆「擋到我看風景」

賓士AMG我開大的！好市多開賣知名豪車 網見價格入手圓夢了

主管加碼發千元紅包卻被暗示「要回禮」她無奈：寧願不領

「這單」九成外送員不會接 她成功寄戶口謄本給長輩被讚：太幸運

相關新聞

好學乖巧成績好 高中女教師心動男同學喊心情亂：怎麼辦？

師生戀到底是否合適？近期有位女高中老師暗戀男同學，導致情感難以控制，因此發文詢問網友「到底怎麼辦？」，許多人紛紛勸她打消念頭，務必堅守職業道德，以免遭送性平會，斷送職業前程。

到KTV嗨唱「1舉動」遭白眼制止 當事人嚇傻：只有我會這樣？

不少人和朋友聚會時都喜歡挑KTV，不僅可以擁有獨立的包廂空間，還可以在裡面盡情歡唱。不過，日前一名男網友在網路上發文，表示自己和朋友去唱歌時，剛好聽到有人點了自己喜歡的歌，於是就跟著唱了起來，沒想到卻導致對方不開心，而貼文曝光後也掀起討論。

3D版《灌籃高手》超出預期！ 網友大推：是粉絲100%必看

日本《灌籃高手》是許多人心中的經典動漫，13日在台灣上映《灌籃高手》電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》也掀起網友熱論，紛紛大推，直呼「真的好看」，3D版也超出許多粉絲的預期。

僅戶外口罩解禁！網友批「進出室內脫戴好麻煩」 國人看法兩極

隨著防疫相關政策逐漸鬆綁，現在空曠戶外可以不用戴口罩，但進入室內或是搭乘大眾運輸工具仍然要戴。昨（15）日一名網友在網路上發文，認為現在室外空間雖然不用戴口罩，但進入室內還是要戴，所以感到非常麻煩，而貼文曝光後也掀起討論。

「這單」九成外送員不會接 她成功寄戶口謄本給長輩被讚：太幸運

今年起外送平台Foodpanda加入「Pandago」服務，主打「機車快遞」，運送消費者寄出的物品至指定地址，有網友首次使用該服務，寄送戶口謄本給長輩，令她直呼便宜、方便又快速，不過以外送員的角度，並不會接此訂單，認為舟車勞頓、入不敷出，相當划不來。

不要台ㄎㄧㄡˋ媽！通訊行老闆掛布條徵婚一句客語掀論戰 本尊出面說話了

有些店家會在店門口掛上布條，向民眾宣傳近期促銷活動。一名網友發現新竹有一間通訊行門口高掛紅布條，上面寫著「老闆單身中，但台ㄎㄧㄡˋ媽先不要」，讓不少看得懂這句話的網友生氣表示「就是有這種喜歡歧視胖的人，祝福這位老闆單身到終老」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。