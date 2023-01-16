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「這單」九成外送員不會接 她成功寄戶口謄本給長輩被讚：太幸運

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享首次使用「Pandago」服務，比起搭計程車，便宜快速又便利。圖／聯合報系資料照片
有網友分享首次使用「Pandago」服務，比起搭計程車，便宜快速又便利。圖／聯合報系資料照片

今年起外送平台Foodpanda加入「Pandago」服務，主打「機車快遞」，運送消費者寄出的物品至指定地址，有網友首次使用該服務，寄送戶口謄本給長輩，令她直呼便宜、方便又快速，不過以外送員的角度來看，大多數人並不會接此訂單，認為舟車勞頓、入不敷出，相當划不來，所以這一單被網友直呼「太幸運了」。

有網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文表示，首次使用「Pandago」寄送戶口謄本給長輩，由於路程稍遠，距離從新北三重至台北，總運費120元，為體恤外送員的辛苦，再另給100元的小費，不過原PO直呼「以速度來說，小費很划算」、「比坐計程車便宜多了，又快」。

有人留言驚呼原PO「太幸運了」，表示90%的外送員不會接這種訂單，他解釋運送時間長，從接單到取貨地點全部是跨區，車程至少30分鐘，若再加上找客人或等客人，來回時間將近一小時，況且運送「奇奇怪怪」的東西相當常見，就連取貨地點都只有電話跟定位，非常不划算。

其他網友則回應，「原來現在還有送貨」、「像花及易碎物品，不宜找外送」、「這種我絕對轉掉，寧願等單也不接這種搞人又沒賺的單」、「妳人真好，多給100元」、「某種程度上蠻好用的，我是因為常用所以每單都多給50塊小費」。

foodpanda 外送員

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