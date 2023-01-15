正露丸過期20幾年吃了還有效？ 網笑稱：老人家仙丹

過期藥品應丟棄，不過近期有網友不幸得腸胃炎，媽媽給她一瓶過期超過20年的正露丸，並表示「這個吃了20幾年，都很有效」，讓原PO哭笑不得。

有網友在臉書「爆料公社」發文表示，近期有腸胃炎的問題，原PO媽媽給她正露丸服用，並表示「這個吃了20幾年，都很有效」，原PO則疑惑「怎麼會吃了20幾年？」於是把包裝翻到底下一看，猛然發現正露丸居然過期了20幾年！

過期超過20年的正露丸。圖/爆料公社

正露丸擁有超過100年以上的歷史，「『征』露丸」在日俄戰爭中，被進攻俄國領土的大日本帝國陸軍當成腸胃藥來使用。第一代的名稱為「忠勇征露丸」，帶著征服露國（俄國），提高士兵士氣的意思在內。之後，大幸藥品將其改名為「正露丸」直到現在。

有網友認同「正露丸確實滿耐放的」，並補充父親有一條「行軍膏」，從他當兵放到幾年前，直到被自己用完，也是好幾十年，他表示征露丸及行軍膏都是戰爭時期做給打仗的阿兵哥使用的，因為當時無法即時就醫，所以藥品的效果都很好又耐放。

許多網友紛紛開玩笑表示，「好好保存，這可是傳家之寶啊」、「冰箱冷凍也有千年豬肉喔」、「這可是老人家的仙丹，小時候我牙齒痛，我阿嬤還拿它來塞我牙縫」、「反正是治拉肚子，過期了也是不知道會不會拉肚子」、「放心！我家的過期30年吃到現在也沒死人」。

食品藥物管理署也提醒，丟棄過期藥品不可直接倒入洗手槽或馬桶中，應隨家庭垃圾交與環保清潔人員，以免汙染環境。現階段廢棄藥品回收有分為兩種，一是一般家庭廢棄藥品，如沒吃完的感冒藥等，過了有效期限或變質，將其密封起來隨著家庭垃圾清除。二則是基因毒性廢棄藥品，如抗腫瘤藥物等化學治療藥品，由於毒性較強，需拿回醫院，由醫院依照醫療廢棄物處理。