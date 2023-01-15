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流水席之亂再更新！「輔大陳若儀」發7聲明：盼司法還我公道

聯合新聞網／ 綜合報導
流水席之亂尚未落幕，圖中人物與新聞事件無關。 示意圖／聯合報系資料照片
流水席之亂尚未落幕，圖中人物與新聞事件無關。 示意圖／聯合報系資料照片

流水席之亂至今尚未落幕，一名自稱「輔大陳若儀」的女子Kelly，就算頻頻被質疑是創作文，甚至在網路上不斷被抨擊，但仍然持續反擊。昨（14）日深夜一名疑似當事人的網友再次發文，清楚提出七點聲明，更強調「希望台灣司法能還我一個公道」。

疑似是流水席之亂的女主角Kelly，昨日深夜在臉書「匿名2公社」貼出七點聲明，她首先提到許多人說告男方詐欺很難成立，但有人建議可以提出損害賠償，並詢問有無知名律師可以無償幫忙？第二，她表示很抱歉造成大家困擾，記者會主持人就不用了，她想以低調方式進行就好。

第三，為了公平公正，她希望記者會地點在文華東方酒店，若真的不行就圓山飯店，這部分也期盼有熱心人士願意無償幫忙；第四，記者會現場希望飯店可以提供餐點、化妝師，以及休息室；第五，是否有知名法界人士可以針對這場官司提供意見？

第六，她聽說記者會可以請民意代表陪同出席，「請問北市港湖區有推薦的民代人選嗎？」最後，她再次強調自己的立場，「提告求償不是為了錢，而是為了社會公平與正義，所以就算男方賠償金額要多付1塊錢我也不會拿，但少付1塊錢無論如何我也要追到底，只希望台灣司法能還我一個公道」。

一名疑似當事人的網友發出七點聲明。圖擷自匿名2公社
一名疑似當事人的網友發出七點聲明。圖擷自匿名2公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「龍巖會館適合妳啦」、「妳爸媽為什麼不把妳關起來？一直四處發瘋」、「我真的很想罵妳髒話，一個女孩子可以不要臉到這種程度？」、「從事件一開始到現在，都覺得妳就是為了錢」、「我挺妳開記者會，畢竟…我想廣大鄉民都想看妳長啥樣子」。

也有網友提到，「我越來越覺得是造假文章了」、「很煩欸！創作幻想文可以停止了，要證明自己不是創作幻想文，請不要用匿名，越看越假」、「後面這兩篇感覺好假」、「發文已經越來越不像真的了」、「妳越來越不像a小姐了，這個不像a小姐講話的口氣」、「這篇沒有a，而且用字遣詞不像a」。

記者會 流水席 陳若儀 司法

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