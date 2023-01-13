台灣蓋天橋能解決行人地獄？ 眾人秒搖頭：連小朋友都不走了

台灣的交通環境相當惡劣，甚至被外媒以「行人地獄」來形容。今（13）日一名網友在網路上發文，詢問大家「是不是蓋天橋就能解決行人地獄的問題？」而貼文曝光後也掀起討論，不少網友都忍不住反駁。

今日一名網友在PTT上以「蓋天橋就能解決行人地獄了吧」為題發文，原PO提到要讓行人走得開心，就只能取消路邊的停車格，但這樣的處理方式，還不如在重要路口蓋天橋。原PO認為現在很流行空中走廊，弄個四通八達的天橋，應該就可以減少行人和汽機車發生事故的機會，同時還可以當成觀光賣點。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「剛去日本回來，真的覺得台灣是行人地獄」、「中國很多天橋都是手扶梯，台灣如果有手扶梯，我也願意走」、「學學香港到處都有空中走廊」、「我建議將天橋改成雙向的超長溜滑梯，辛苦走上去之後可以滑下來，起碼小朋友會因此而愛走天橋」、「有路可以走，你會想爬樓梯？還爬那麼高」。

也有網友提到，「你家一定沒老人、小孩、殘障人士」、「台灣曾經有天橋，但被政府拆光了，或者天橋還留著，但下面卻畫斑馬線，因為太多人直接過馬路」、「台灣天橋少是因為被淘汰」、「這不就十幾年前流行過，後來發現學校附近連小朋友都不想走，更不用說孕婦、推娃娃車的父母、老人、身障人士都不能走，跟懶不懶沒關係」。