快訊

13號星期五「大凶日」股市恐出事？美股不甩這一套

坦承涉標案收回扣 桃市議員劉勝全800萬元交保

112學測自然／19頁考題文字「落落長」、防疫措施入題 考生：偏難不好寫

台灣蓋天橋能解決行人地獄？ 眾人秒搖頭：連小朋友都不走了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友都指出天橋很不方便，尤其是對於老人和身障人士。 圖／聯合報系資料照片
不少網友都指出天橋很不方便，尤其是對於老人和身障人士。 圖／聯合報系資料照片

台灣的交通環境相當惡劣，甚至被外媒以「行人地獄」來形容。今（13）日一名網友在網路上發文，詢問大家「是不是蓋天橋就能解決行人地獄的問題？」而貼文曝光後也掀起討論，不少網友都忍不住反駁。

今日一名網友在PTT上以「蓋天橋就能解決行人地獄了吧」為題發文，原PO提到要讓行人走得開心，就只能取消路邊的停車格，但這樣的處理方式，還不如在重要路口蓋天橋。原PO認為現在很流行空中走廊，弄個四通八達的天橋，應該就可以減少行人和汽機車發生事故的機會，同時還可以當成觀光賣點。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「剛去日本回來，真的覺得台灣是行人地獄」、「中國很多天橋都是手扶梯，台灣如果有手扶梯，我也願意走」、「學學香港到處都有空中走廊」、「我建議將天橋改成雙向的超長溜滑梯，辛苦走上去之後可以滑下來，起碼小朋友會因此而愛走天橋」、「有路可以走，你會想爬樓梯？還爬那麼高」。

也有網友提到，「你家一定沒老人、小孩、殘障人士」、「台灣曾經有天橋，但被政府拆光了，或者天橋還留著，但下面卻畫斑馬線，因為太多人直接過馬路」、「台灣天橋少是因為被淘汰」、「這不就十幾年前流行過，後來發現學校附近連小朋友都不想走，更不用說孕婦、推娃娃車的父母、老人、身障人士都不能走，跟懶不懶沒關係」。

PTT

延伸閱讀

上班跑來考學測？考場驚見他穿公司制服應考 網友大讚很認真

太臭遭鄰居檢舉 老闆無奈貼公告：只做微臭臭豆腐

牛肉硬邦邦如何變軟？ 內行建議放入含一物質水果一起煮

好市多店員勸「妳消費高換黑卡較划算」 她見金額傻眼：這樣算高？

相關新聞

台灣蓋天橋能解決行人地獄？ 眾人秒搖頭：連小朋友都不走了

台灣的交通環境相當惡劣，甚至被外媒以「行人地獄」來形容。今（13）日一名網友在網路上發文，詢問大家「是不是蓋天橋就能解決行人地獄的問題？」而貼文曝光後也掀起討論，不少網友都忍不住反駁。

爸買這種菜讓她煮「吃不習慣」 過來人一眼秒懂：很好吃

台灣蔬果種類非常多，多數常見的都叫得出名字，但也有些少見的蔬菜不知道名稱，一名女網友在臉書透露爸爸買了一種菜給她煮，還說很好吃，但她沒見過這種蔬菜，也不知道名字，所以吃得不太習慣，不過不少內行人一眼就知道這是什麼蔬菜。

牛肉硬邦邦如何變軟？ 內行建議放入含一物質水果一起煮

料理看似簡單，但其實大有學問，有一名女網友想在家裡煮牛肉湯，但是牛肉卻硬梆梆不知道該怎麼辦，她上網PO文求助，不少料理達人紛紛提出方法，當中還有人建議可以用含有酵素的水果加入一起煮。

太臭遭鄰居檢舉 老闆無奈貼公告：只做微臭臭豆腐

台灣在地知名小吃很多，「臭豆腐」就是其中一樣，有人愛它的臭，但也有人無法忍受，有網友看到一間臭豆腐店外的公告，標註因為遭到他人檢舉太臭，因此不再製作太臭的臭豆腐，公告一出引起眾人熱議。

三五好友出遊「女生拍照完勝」 他疑惑怎差這麼多：天生的？

一群好友出去玩肯定會拍照留念，有網友卻在回顧與友人的出遊照時意外發現，通常構圖比較好的照片都是女生所拍，而男生拍照技術相對較差，讓他心生困惑，「難道女生天生比較會拍照？」

碳烤攤上驚見「赤壁之戰」經典一役 網驚太壯觀：草船借箭？

許多台灣人喜歡在夜市買碳烤當作晚餐或下酒菜，但你有看過如此引人注目的碳烤店嗎？一名網友在經過一間燒烤店時，發現老闆把串燒疊得超級高，讓網友聯想到中國古代的「草船借箭」畫面，引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。