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112學測自然／19頁考題文字「落落長」、防疫措施入題 考生：偏難不好寫

爸買這種菜讓她煮「吃不習慣」 過來人一眼秒懂：很好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享一道沒看過的菜，好奇詢問這是哪一種蔬菜。 圖擷自家常菜
原PO分享一道沒看過的菜，好奇詢問這是哪一種蔬菜。 圖擷自家常菜

台灣蔬果種類非常多，多數常見的都叫得出名字，但也有些少見的蔬菜不知道名稱，一名女網友在臉書透露爸爸買了一種菜給她煮，還說很好吃，但她沒見過這種蔬菜，也不知道名字，所以吃得不太習慣，不過不少內行人一眼就知道這是什麼蔬菜。

這名女網友在臉書「家常菜」PO出一盤菜，她說這是爸爸買來給她煮的，還說加醬油炒肉絲會很好吃，但她煮好後只吃了一口就不吃了，「不是覺得口感和味道不好，而是單純心理因素，因為從沒看過這種菜，也沒吃過，所以覺得吃得不習慣」。她將照片上傳臉書，並且詢問廣大鄉民「請問各位大大知道這個是什麼菜嗎？」

不少內行人一眼就知道這是肉豆，「肉豆，可以用蒜頭、梅干菜下去燜會比較好吃」、「這很好吃誒，可以配三層肉炒也可以單單的只炒它配薑絲，不用加醬油」、「小時候家裡有種好懷念喔」、「肉豆，蒜頭爆香，放入肉豆炒，再加水燜軟，起鍋前加入少許糖，很好吃的，我阿爸的最愛」、「我都炒豆醬，婆婆教的，還不錯吃」、「有空地種一棵，到處爬藤開粉紫色的花很漂亮，小時候的美好記憶」。

據《自由健康網》報導，「肉豆」別名「鵲豆」、「扁豆」或「蛾眉豆」是一種短短扁扁的豆莢類蔬菜，顏色綠中帶紫，摸起來有點粗。肉豆含蛋白質、鈣、磷、鐵、硫胺素，此外，還含有維生素B、C及菸鹼酸等，具有增強免疫能力和防癌的功效。生肉豆含有毒成分，如血球凝集素和皂素，徹底加熱可破壞該種毒素。

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