快訊

飯桌本是權力場 替「輔大陳若儀」上一堂流水席政治學

蘇花公路大清水隧道坍方 台鐵今起4天共加42列次「宜蘭－花蓮」區間車疏運

影／帥炸！櫻花妹滿20歲穿和服挑戰滑雪 另類成人禮羨煞網友

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友在成人式時，決定穿著和服滑雪慶祝。圖擷自twitter
一位日本網友在成人式時，決定穿著和服滑雪慶祝。圖擷自twitter

1月9日是日本的「成人之日」，迎來成年的女性，會穿著名為「振袖」的和服參加典禮。近來一位剛滿20歲的日本女網友，還直接在穿著振袖的情況下，到雪山挑戰滑雪活動，照片曝光後引起許多討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「Katorisenkou_ks」，近來分享一段自己穿著振袖滑雪的影片和照片，並說明自己來自青森縣，目前住在京都。但是目前屬於休學狀態，而且跟家人之間也感情不睦，因此沒辦法像其他人一樣，去參加一般的成人典禮。

然而，畢竟是人生難得的成年禮，於是她決定來到長野縣的滑雪場，以自己最愛的滑雪來慶祝這一天。她表示從高中時期開始，滑雪資歷已經有四年了，謙稱還有很多技巧不夠好。然而穿著不便行動的振袖，即便中間也曾摔倒過，卻還是能大展身手，讓她博得了許多網友的讚賞。

不少人紛紛回應「太帥了吧」、「跟和服超搭的」、「這也太酷了吧」、「這行動力不是蓋的，滑雪技巧也很強」、「感覺很像電玩裡會出現的超強隱藏角」、「第一次看到穿這樣滑雪的」、「史上最棒的成人式」、「妳上晨間新聞囉，一早都在和媽媽討論妳」、「恭喜成年」。

日本 和服

延伸閱讀

超好運？和尚吃蛋遇「蛋中蛋」多中一顆 網友直呼中大獎

居民怒了！闖鐵軌、當路霸 「灌籃高手」聖地平交道遊客再現

紅包超厚一疊滿滿鈔票 意外金額曝光「讓孩子體驗社會現實」

訂報用戶越來越少…日送報員揭薪情：退休族加入送報行列

相關新聞

影／帥炸！櫻花妹滿20歲穿和服挑戰滑雪 另類成人禮羨煞網友

1月9日是日本的「成人之日」，迎來成年的女性，會穿著名為「振袖」的和服參加典禮。近來一位剛滿20歲的日本女網友，還直接在穿著振袖的情況下，到雪山挑戰滑雪活動，照片曝光後引起許多討論。

台、韓、日誰是「泡麵王者」？ 網：這款神麵跟餐廳現煮一樣

你最常吃哪個國家的泡麵呢？網友彙整出台灣、日本和韓國的泡麵特點，如台灣的「俗又大碗」、日本的「口味精緻」和韓國的「Q麵體」等特色，相當好奇這三國究竟誰才是真正的泡麵王者，引來許多網友議論。

他打7劑疫苗仍在4張保單到期前「壓線確診」賺翻 網羨慕喊：請客

許多民眾還在考慮是否接種第4劑或第5劑疫苗，然而卻有網友分享，自己已經打了第7劑疫苗，卻仍確診，但他相當幸運地在「4張保單過期前壓線中獎」，且症狀也相對輕微，引起網友討論。

美國人根本不愛鳳梨酥？ 他嫌「不夠甜」引網友正反論戰

許多台灣人會買鳳梨酥當做伴手禮給外國朋友，然而有網友分享，自己買了鳳梨酥給美國朋友吃之後，竟然得到「不夠甜」、「沒什麼味道」的評價，不禁讓他好奇歐美人士是否「不愛鳳梨酥」？引發許多網友討論。

他對「尾牙獎品未按年資區分」大喊不公平 網勸：要調適

現在正值各大公司舉辦尾牙期間，許多上班族辛苦了一年，都希望能夠抽中大獎，財源滾滾過個好年。日前一名網友表示，以前他們公司尾牙有分年資，他好不容易熬到年資6年了，現在公司卻改成「滿半年就可以有參加獎」，讓他直呼「內心不平衡」。

這間早餐店吐司「僅賣10元」堅持凍漲 網讚：超佛心

萬物齊漲，許多餐飲業者都不得不漲價來反映成本，然而卻有網友發現，一家早餐店仍堅持販售「10元吐司」，即便過了6、7年仍堅持凍漲，讓他相當感動，有網友也敲碗這間早餐店的地址，希望可以朝聖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。