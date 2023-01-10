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他打7劑疫苗仍在4張保單到期前「壓線確診」賺翻 網羨慕喊：請客

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友接種7劑疫苗，仍趕在4張防疫保單到期前確診。示意圖／ingimage
一名網友接種7劑疫苗，仍趕在4張防疫保單到期前確診。示意圖／ingimage

許多民眾還在考慮是否接種第4劑或第5劑疫苗，然而卻有網友分享，自己已經打了第7劑疫苗卻仍確診，但他相當幸運地在「4張（防疫）保單過期前壓線中獎」，且症狀也相對輕微，引起網友討論。

一名網友在PTT八卦版發文，表示自己打了7劑、共三種疫苗，但仍趕在4張保單過期前兩周壓線中獎，目前症狀僅有低燒喉嚨卡痰和頭痛，也因為打了7劑症狀輕微，他連止痛退燒藥都懶得吃。

令他相當慶幸的是，自己4張保單因此中獎，因此苦惱得詢問網友「該怎麼慶祝？」，有網友搭上近期辦桌話題，表示「請客」、「辦流水席a」，也有網友表示「能活著就是慶祝了……」，其他網友則表示「發錢，賺爛了賺爛了！」、「恭喜！」、「年終入袋」。

但更多網友好奇，為何原PO可以打到7劑疫苗，原PO則回應「在中央政府某不太起眼單位，工作單位建議要打疫苗。」而接種的疫苗則為聯亞疫苗實驗3劑、莫德納2劑、BNT1劑再加上1劑莫德納，因此有網友也好奇，他是否會變成Marvel新英雄「疫苗人」。

疫苗 流水席 確診 PTT

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