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紅包超厚一疊滿滿鈔票 意外金額曝光「讓孩子體驗社會現實」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友準備了多達一百張鈔票，但金額實際上只等同於一萬日圓的紅包。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友準備了多達一百張鈔票，但金額實際上只等同於一萬日圓的紅包。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

過年讓小孩最興奮的活動之一，就是大人給紅包的時候了。有時在拿到紅包時，還會從裡頭有多厚，來判斷紅包裡頭的金額是多是少。近來有位日本網友，就利用了這種心態，打算來給小朋友一個「震撼教育」。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位匿名「青海」的日本twitter網友，近來將一萬塊日幣（約相當於新台幣2284元）的金額數字，全數換成一百圓日幣的紙鈔。他打算將這些紙鈔放進紅包袋中，當作給親戚小孩的新年紅包。

這麼一來，紅包袋裡就相當於塞進了多達一百張紙鈔，乍看之下相當澎湃，然而實際金額不過也就和一張萬圓日幣鈔同等罷了。青海表示此舉「想讓小孩見識到真實社會有多嚴峻」，不過後來拿到這款紅包袋的孩子，結果還是感到相當開心。只是因為百圓鈔票在日本較為少見，因而一度懷疑裡頭的錢是否可以使用。

網友們則紛紛回應「這想法太天才了」、「『哇好多喔』然後從高興轉為絕望」、「不過再怎麼說還是有一萬日圓」、「這個紙鈔真的還能用嗎」、「我比較想要這種鈔票耶」、「這鈔票的保存狀態太好了吧」、「拿去賣給舊幣蒐集商搞不好更多」、「怎麼可以給小孩子古董貨呢」。

日本 紅包 壓歲錢

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