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想當日系少女！見同事和自己衣服「撞款」 對方一句話氣氛瞬間凝結

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO想穿出日系風格的服飾（左圖，示意圖），卻發現同事和她「撞款」（右圖），事後才知道對方是將衣服穿反。 圖擷自Dcard
原PO想穿出日系風格的服飾（左圖，示意圖），卻發現同事和她「撞款」（右圖），事後才知道對方是將衣服穿反。 圖擷自Dcard

受到日劇、韓劇的影響，不少女孩子都喜歡劇中人物的穿搭風格，有些人甚至還會仿效穿著。一名女網友透過日本代購買了不少衣服，其中一款被她戲稱是「木耳裝」的上衣讓她非常喜愛，甚至還發現跟同事「撞款」，沒想到對方一句話讓場面瞬間變得很尷尬。

這名女網友在Dcard以「想當日系少女，結果同事居然…」為題發文，她說最近因為看了不少日劇，也因此迷上了日系穿搭。為了想穿出日系風格，原PO找了很多日本代購大買一波，而在尋找款式的過程中，她發現幾款類似的服裝，在領口和袖口都呈現波浪摺邊，「不確定叫什麼，木耳邊嗎？」

因為覺得樣式好看，於是就買了幾件類似的款式，並且還穿去上班，結果到了公司竟然發現女同事跟她「撞款」。一開始原PO對於有人跟她有同樣眼光感到非常開心，沒想到女同事竟然說「哦！我今天衣服穿錯邊啦，妳也是嗎？」讓她聽了覺得尷尬又好笑，「在想那我穿這種衣服會不會也被路人以為是穿錯邊？難道日系少女之路就停在這了嗎？」

貼文引起不少討論，「雖然看得出來是不一樣的衣服，但被這麼一說真的覺得好像」、「原來那是日系的衣服，之前看到有同學穿類似上面圖一的衣服，還真的以為是穿錯邊」、「不是啊，知道穿反為什麼不穿回來？」、「之前穿也是被客人提醒穿錯邊，而且還不只一位」、「之前班上有個平常穿衣品味不錯的同學，穿了一件縫線在外的衣服，大家都以為是設計，還一起稱讚她的衣服很特別，結果大家一說同學才發現自己衣服穿錯邊一整天沒發現」。

但也有人把焦點放在女同事身上，「同事感覺很漂亮欸」、「同事感覺很漂亮，但角度真謎」、「同事感覺超美！氣質美女的感覺」、「我只看到同事的身材真好」。

Dcard

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