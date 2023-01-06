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結婚宴客怎麼不辦Buffet？ 「台灣人1個性」讓過來人瘋狂搖頭

聯合新聞網／ 綜合報導
過來人認為台灣人的婚禮不適合用Buffet的方式舉行。 示意圖／ingimage
過來人認為台灣人的婚禮不適合用Buffet的方式舉行。 示意圖／ingimage

大部分情侶穩定交往一段時間後，便會選擇和對方步入婚姻，但婚禮的大小事卻時常令新人感到很煩。昨（5）日一名網友在網路上發文，討論關於「為何台灣人的婚禮不辦自助餐Buffet就好了？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「台灣婚禮有人辦自助餐Buffet嗎」為題發文，原PO提到常常聽到別人說，去參加婚禮包出去的紅包根本沒價值，還不如自己花1000多塊去吃吃到飽。對此，原PO好奇詢問，「難道結婚的新人沒聽到這種心聲嗎？乾脆婚禮就辦Buffet就好了啊！自己不會弄，乾脆Buffet包場不就好了？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「吃過這種，好菜色直接被夾光，晚到的人吃不到好菜，新人不尷尬的話，尷尬就是遲到的人，而且沒有包菜尾這種」、「你會看到賓客為了蝦子打架」、「在台北飯店吃過，爛死了，光排隊就很久」、「幫忙過朋友的一次，傳統台灣婚禮流程會不太好控制」。

也有網友提到，「其實國外很多都是Buffet形式，但台灣人婚禮請很多不熟的人來，文化上普遍又沒禮節，看過一窩蜂掃光食物的，國外用這種宴客方式，是因為他們很習慣聚會和舞會，走來走去跟別人社交」。

PTT 婚禮 台灣人 結婚

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