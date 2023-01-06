快訊

不等新竹棒球場4月驗收搶先揭弊 高虹安是怕背黑鍋？

新竹棒球場爆偷工減料 林智堅首度發「4點聲明」回應高虹安

26歲女銀行員勾結詐團！50萬轉帳額度調到2千萬

斷人財路？蔡阿嘎試吃嘉義4家「難吃雞肉飯」掀戰 粉絲憂安危

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅蔡阿嘎介紹4家低評價的嘉義雞肉飯，掀起網友論戰。 圖擷自YouTube
網紅蔡阿嘎介紹4家低評價的嘉義雞肉飯，掀起網友論戰。 圖擷自YouTube

講起嘉義美食，很多人第一個想到的就是「火雞肉飯」，哪些是觀光客排隊的，哪些是在地人推薦的，是眾多美食部落客做過的題材。嘉義出身的YouTuber蔡阿嘎近日反其道而行，介紹當地的「難吃雞肉飯」，引來正反不一的評價。

蔡阿嘎在去（2022）年8月帶公司同仁遊嘉義的影片中，曾對知名的噴水雞肉飯留下負評，而他前天更以「比噴水評價還低的嘉義火雞肉飯，到底還能多難吃？」為題更新頻道，介紹在Google評分比噴水雞肉飯還低的4家店。

噴水雞肉飯在Google中有逾4千則評論，但平均僅2.8顆星，蔡阿嘎特地選出陳家、朴子莊家、阿枝和嘉義大府城這4間星數更低的火雞肉飯，在影片中念出Google中的毒舌評論，並親自到場試吃，影片中也直接揭露蔡阿嘎和二伯的真實反應。

許多網友看完影片肯定蔡阿嘎勇氣可嘉，但為他捏一把冷汗，擔心他不怕得罪店家的「實話實說」會招來麻煩，甚至有人身危險。相對地，也有不少人認為他直接公布店名並不恰當，「你拍這個有錢賺，你有想過這4間店家嗎？做人留一線，別沒品沒下限」、「特地來按爛，你想想跟你一樣被說爛，難吃的店家有什麼心情，還有對他們有什麼影響」、「在Google 上評論都沒關係，因為你不喜歡不代表別人不喜歡，但是拍成影片還選4間店家來糟蹋，斷人財路與殺人父母相同」。

有網友則持正面態度，認為口味見仁見智，但影片其實有幫店家平反部分批評，並非全部都是負面角度。

另有當地人為噴水雞肉飯說話，「一堆人都在瞎起鬨，整天砲噴水多難吃、還有什麼都觀光客在吃的」、「我也嘉義人，噴水雞肉飯也是好吃，只是價位較高而已。比他好吃且物美價廉的店家也蠻多的，所以不會主動去吃噴水」、「噴水有很多家分店，分店其實都不難吃」。

火雞肉飯 嘉義 蔡阿嘎 YouTuber

延伸閱讀

回嘉義看火雞肉飯排隊人潮「頭殼麻麻」 在地人笑：口袋名單不能說

火雞肉飯大比拚！網友熱議嘉義十大火雞肉飯 第一名總大排長龍

在地人真的不吃美食名店嗎？ 網分析1主因影響最大

新竹市里長候選人正妹多 蔡阿嘎排行榜「她」僅次紫渝

相關新聞

過年要發12包紅包＋孝親費得花5.6萬 她焦慮問：是陋習嗎？

農曆春節將至，民間習俗會由長輩包紅包給晚輩討吉利，然而紅包加一加，對許多人來說也是一筆不小的負擔。有網友崩潰表示，過年要包12個小孩的紅包，再加上還得給自己父母、老公父母孝親費，算一算今年要包出的紅包金額高達5.6萬元，讓她崩潰直呼「過年包紅包到底算不算中華文化的陋習」。

結婚辦流水席就是Low？ 他曝驚人景象：烤全羊、整隻黑鮪魚現切

隨著時代進步，許多人結婚都選擇飯店餐廳宴客，但仍然有人喜歡傳統流水席的辦桌方式。日前有位新娘抱怨未婚夫婚宴想辦流水席，而且還嫌一桌9000太丟臉，引起網路輿論，有網友對此就在PTT提問「結婚吃流水席很不ok嗎？」

斷人財路？蔡阿嘎試吃嘉義4家「難吃雞肉飯」掀戰 粉絲憂安危

講起嘉義美食，很多人第一個想到的就是「火雞肉飯」，哪些是觀光客排隊的，哪些是在地人推薦的，是眾多美食部落客做過的題材。嘉義出身的YouTuber蔡阿嘎近日反其道而行，介紹當地的「難吃雞肉飯」，引來正反

流水不敵最強寒流「整根凍成冰柱」 網友見照直呼：藝術啊

在一些氣溫比較低的地區，平常的水管或其他有水的地方，有可能自然產生結凍的現象。為了防止結凍帶來的不便，有時會盡量讓水保持流動狀態來避免。但最近一家日本業者，卻遇到讓人哭笑不得的狀況。

不是佛跳牆！過年圍爐必吃菜色是什麼？眾人秒點名「這1道」

隨著農曆春節逐漸逼近，有些人開始打掃家裡，也有人正在規劃過年的圍爐菜色。昨（5）日一名網友在網路上發文，詢問大家「心目中過年的必吃年菜有什麼？」而貼文曝光後也掀起討論，不少人都提到「烏魚子」。

淡水「周杰倫套餐」是啥？美食內容物曝光 網揭露名稱由來

淡水是新北市相當著名的景點之一，不少來到這裡的遊客都會品嚐在地知名的美食，例如阿給、鐵蛋等小吃，有網友在臉書PO出一張照片，店家牆上的看板寫著「周杰倫套餐」，引來不少討論，還有內行人解釋套餐名稱的由來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。