斷人財路？蔡阿嘎試吃嘉義4家「難吃雞肉飯」掀戰 粉絲憂安危

講起嘉義美食，很多人第一個想到的就是「火雞肉飯」，哪些是觀光客排隊的，哪些是在地人推薦的，是眾多美食部落客做過的題材。嘉義出身的YouTuber蔡阿嘎近日反其道而行，介紹當地的「難吃雞肉飯」，引來正反不一的評價。

蔡阿嘎在去（2022）年8月帶公司同仁遊嘉義的影片中，曾對知名的噴水雞肉飯留下負評，而他前天更以「比噴水評價還低的嘉義火雞肉飯，到底還能多難吃？」為題更新頻道，介紹在Google評分比噴水雞肉飯還低的4家店。

噴水雞肉飯在Google中有逾4千則評論，但平均僅2.8顆星，蔡阿嘎特地選出陳家、朴子莊家、阿枝和嘉義大府城這4間星數更低的火雞肉飯，在影片中念出Google中的毒舌評論，並親自到場試吃，影片中也直接揭露蔡阿嘎和二伯的真實反應。

許多網友看完影片肯定蔡阿嘎勇氣可嘉，但為他捏一把冷汗，擔心他不怕得罪店家的「實話實說」會招來麻煩，甚至有人身危險。相對地，也有不少人認為他直接公布店名並不恰當，「你拍這個有錢賺，你有想過這4間店家嗎？做人留一線，別沒品沒下限」、「特地來按爛，你想想跟你一樣被說爛，難吃的店家有什麼心情，還有對他們有什麼影響」、「在Google 上評論都沒關係，因為你不喜歡不代表別人不喜歡，但是拍成影片還選4間店家來糟蹋，斷人財路與殺人父母相同」。

有網友則持正面態度，認為口味見仁見智，但影片其實有幫店家平反部分批評，並非全部都是負面角度。

另有當地人為噴水雞肉飯說話，「一堆人都在瞎起鬨，整天砲噴水多難吃、還有什麼都觀光客在吃的」、「我也嘉義人，噴水雞肉飯也是好吃，只是價位較高而已。比他好吃且物美價廉的店家也蠻多的，所以不會主動去吃噴水」、「噴水有很多家分店，分店其實都不難吃」。